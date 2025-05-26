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Технологии и наука

Самая большая ракета в мире: компания Илона Маска раскрыла причины взрыва Starship (видео)

Starship взрыв
Фото: space.com | Обломки верхней ступени ракеты Starship

Компания Илона Маска SpaceX опубликовала результаты расследования взрыва верхней ступени ракеты Starship, известной как Ship, во время восьмого испытательного полета в марте этого года. Известно, что девятый испытательный полет самой большой ракеты в мире состоится уже 27 мая.

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Об этом пишет Space.

Сверхтяжелая ракета Starship, высотой 123 метра, состоит из нижней ступени или ускорителя Super Heavy и верхней ступени Ship, которая по сути является космическим кораблем. На сегодня это самая большая и самая мощная ракета в мире.

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Восьмой испытательный полет Starship состоялся 6 марта, когда ракета была запущена с космодрома компании SpaceX на юге штата Техас. В тот раз, как и во время седьмого испытательного полета ступень Super Heavy успешно вернулась обратно, где ее поймали специальные манипуляторы стартовой башни. Но во время двух этих полетов верхняя ступень Ship взорвалась над Атлантическим океаном и ее обломки упали в воду.

Если во время седьмого полета у Ship произошла утечка топлива и возник пожар в верхней части второй ступени Starship, то во время восьмого полета пожар возник в нижней части, где размещены 6 мощных двигателей Raptor.

План восьмого полета ракеты Starship предусматривал, что Ship выведет на орбиту четыре имитации спутников Starlink примерно через 17,5 минут после старта, а затем примерно через 50 минут совершит контролируемое приводнение в Индийском океане у берегов Австралии.

Согласно заявлению компании SpaceX, возле одного из двигателей произошло возгорание топлива, что привело к его отключению. Затем вышли из строя остальные двигатели, а потому верхняя ступень Starship вышла из-под контроля. После этого произошло автоматическое самоуничтожение Ship.

Starship взрыв Fullscreen
Во время двух полетов верхняя ступень Starship взорвалась над Атлантическим океаном и ее обломки упали в воду
Фото: space.com

Также стало известно, что во время приземления Super Heavy только 11 из 13 двигателей ускорителя работали.

Starship Fullscreen
Ракета Starship
Фото: SpaceX

Инженеры компании Илона Маска учли все выявленные проблемы и, согласно заявлению, были внесены изменения в конструкцию двух ступеней ракеты Starship, чтобы мог состоятся полностью успешных девятый испытательный полет, запланированной на 27 мая.

Федеральное управление гражданской авиации США дало разрешение на новый запуск самой мощной ракеты в мире.

Напоминаем, что ракета Starship предназначена не только для доставки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, но и на Луну, а также Марс. Одна из версий Ship будет использоваться в качестве посадочного модуля во время высадки астронавтов NASA на Луну в 2027 году.

Самые большие и мощные ракеты в мире

  • Хотя ракета Starship от компании SpaceX еще не введена в эксплуатацию, она является самой большой и мощной космической ракетой мире. Это многоразовая ракета.
  • На втором месте располагается ракета Space Launch System, созданная NASA. Она имеет высоту 111 метров и выполнила всего один полет в космос в 2022 году. Ее основное предназначение — это обеспечение пилотируемых полетов на Луну. Три года назад ракета отправила в путешествие к Луне и обратно беспилотных космический корабль. Это одноразовая ракета.
  • На третьем месте находится ракета Falcon Heavy от компании SpaceX, высотой 70 метров. Это многоразовая ракета.
  • Третье место также делит ракета New Glenn от компании Blue Origin высотой 98 метров, первый полет которой состоялся только в начале этого года, и она еще активно не эксплуатируется, в отличие от Falcon Heavy.
  • В Китае сейчас идет разработка тяжелой ракеты "Чанчжэн-9" высотой 114 метров, которая должна будет доставить первых китайских астронавтов на Луну.

Как уже писал Фокус, в Солнечной системе когда-то было девять планет до того, как ученые понизили планетарный статус Плутона в 2006 году. Но похоже, девятой планете все-таки суждено быть, теперь астрономы считают, что она находится далеко за Нептуном.

Также Фокус писал о том, что авторы нового исследования подвергли сомнению прошлые заявления о том, что на планете K2-18b, которая считается океаническим миром, похожим на Землю, действительно существуют признаки инопланетной жизни.