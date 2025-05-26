Самая большая ракета в мире: компания Илона Маска раскрыла причины взрыва Starship (видео)

Компания Илона Маска SpaceX опубликовала результаты расследования взрыва верхней ступени ракеты Starship, известной как Ship, во время восьмого испытательного полета в марте этого года. Известно, что девятый испытательный полет самой большой ракеты в мире состоится уже 27 мая.

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Об этом пишет Space.

Сверхтяжелая ракета Starship, высотой 123 метра, состоит из нижней ступени или ускорителя Super Heavy и верхней ступени Ship, которая по сути является космическим кораблем. На сегодня это самая большая и самая мощная ракета в мире.

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Восьмой испытательный полет Starship состоялся 6 марта, когда ракета была запущена с космодрома компании SpaceX на юге штата Техас. В тот раз, как и во время седьмого испытательного полета ступень Super Heavy успешно вернулась обратно, где ее поймали специальные манипуляторы стартовой башни. Но во время двух этих полетов верхняя ступень Ship взорвалась над Атлантическим океаном и ее обломки упали в воду.

Если во время седьмого полета у Ship произошла утечка топлива и возник пожар в верхней части второй ступени Starship, то во время восьмого полета пожар возник в нижней части, где размещены 6 мощных двигателей Raptor.

План восьмого полета ракеты Starship предусматривал, что Ship выведет на орбиту четыре имитации спутников Starlink примерно через 17,5 минут после старта, а затем примерно через 50 минут совершит контролируемое приводнение в Индийском океане у берегов Австралии.

Согласно заявлению компании SpaceX, возле одного из двигателей произошло возгорание топлива, что привело к его отключению. Затем вышли из строя остальные двигатели, а потому верхняя ступень Starship вышла из-под контроля. После этого произошло автоматическое самоуничтожение Ship.

Во время двух полетов верхняя ступень Starship взорвалась над Атлантическим океаном и ее обломки упали в воду Фото: space.com

Также стало известно, что во время приземления Super Heavy только 11 из 13 двигателей ускорителя работали.

Ракета Starship Фото: SpaceX

Инженеры компании Илона Маска учли все выявленные проблемы и, согласно заявлению, были внесены изменения в конструкцию двух ступеней ракеты Starship, чтобы мог состоятся полностью успешных девятый испытательный полет, запланированной на 27 мая.

Федеральное управление гражданской авиации США дало разрешение на новый запуск самой мощной ракеты в мире.

Напоминаем, что ракета Starship предназначена не только для доставки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, но и на Луну, а также Марс. Одна из версий Ship будет использоваться в качестве посадочного модуля во время высадки астронавтов NASA на Луну в 2027 году.

Самые большие и мощные ракеты в мире

Хотя ракета Starship от компании SpaceX еще не введена в эксплуатацию, она является самой большой и мощной космической ракетой мире. Это многоразовая ракета.

На втором месте располагается ракета Space Launch System, созданная NASA. Она имеет высоту 111 метров и выполнила всего один полет в космос в 2022 году. Ее основное предназначение — это обеспечение пилотируемых полетов на Луну. Три года назад ракета отправила в путешествие к Луне и обратно беспилотных космический корабль. Это одноразовая ракета.

На третьем месте находится ракета Falcon Heavy от компании SpaceX, высотой 70 метров. Это многоразовая ракета.

Третье место также делит ракета New Glenn от компании Blue Origin высотой 98 метров, первый полет которой состоялся только в начале этого года, и она еще активно не эксплуатируется, в отличие от Falcon Heavy.

В Китае сейчас идет разработка тяжелой ракеты "Чанчжэн-9" высотой 114 метров, которая должна будет доставить первых китайских астронавтов на Луну.

Как уже писал Фокус, в Солнечной системе когда-то было девять планет до того, как ученые понизили планетарный статус Плутона в 2006 году. Но похоже, девятой планете все-таки суждено быть, теперь астрономы считают, что она находится далеко за Нептуном.

Также Фокус писал о том, что авторы нового исследования подвергли сомнению прошлые заявления о том, что на планете K2-18b, которая считается океаническим миром, похожим на Землю, действительно существуют признаки инопланетной жизни.