Китай показал конкурента Starship от SpaceX: что известно о новой космической ракете (фото)

В Китае создают свою версию известной мегаракеты Starship, созданной компанией Илона Маска SpaceX, которая имеет много похожих характеристик.

Американская компания SpaceX продолжает быть источником вдохновения для китайских инженеров аэрокосмической отрасли. Стало известно, что разрабатываемая в Китае новая тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-9" будет очень похожа на мегаракету Starship, по крайней мере в одной из версий, пишет Space.

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Инженеры представили новый дизайн, разрабатываемой Китайским исследовательским институтом ракетной техники, тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9" в рамках 15-й Китайской международной выставки авиационной и космической техники в городе Чжухай.

Согласно презентации, эта большая двухступенчатая ракета-носитель предназначена для доставки астронавтов на Луну, а также для выполнения других задач. Новая ракета будет иметь три версии. В одной из версий эта тяжелая космическая ракета будет многоразовой, так же, как и Starship.

Ракета Starship от SpaceX Фото: SpaceX

Но на этом сходство с мегаракетой компании SpaceX не заканчивается. На верхней ступени "Чанчжэн-9" размещены закрылки, которые улучшают маневренность, там же, где и на верхней ступени Starship. Также нижняя ступень китайской ракеты будет иметь 30 двигателей, которые работают на жидком кислороде и жидком метане. Первая ступень мегаракеты Starship, также известная как Super Heavy, имеет 33 двигателя, которые работают на том же топливе.

Ракета "Чанчжэн-9", представленная в 2022 году Фото: CNSA

Стало известно, что ракета "Чанчжэн-9" будет иметь высоту 114 метров и сможет выводить на низкую околоземную орбиту 150 тонн полезной нагрузки. В то же время самая мощная и самая большая космическая ракета в мире Starship имеет высоту 122 метра и может выводить на орбиту столько же груза.

Новый дизайн ракеты "Чанчжэн-9" Фото: CNSA

Но у китайской ракеты и Starship есть одно большое отличие. Если компания SpaceX уже провела 5 испытательных запусков своей ракеты, а шестой состоится в ближайшее время в ноябре, то "Чанчжэн-9" впервые полетит в космос не раньше, чем в 2033 году.

Согласно сообщению компании SpaceX, полностью рабочая версия Starship должна быть готова к запускам в космос в следующем году. До сентября 2025 года одна из версий данной ракеты должна полететь на Луну без экипажа и приземлиться там, а затем вернуться обратно. Дело в том, что эта конфигурация Starship должна стать посадочным модулем, который доставит астронавтов NASA с их космического корабля на орбите вокруг Луны на поверхность спутника Земли и обратно в 2026 году.

Одна из версий Starship должна стать посадочным модулем, который доставит астронавтов NASA с их космического корабля на орбите вокруг Луны на поверхность спутника Земли и обратно в 2026 году Фото: SpaceX

В то же время китайская ракета может полететь в космос и раньше, ведь разработчики "Чанчжэн-9" уже несколько раз меняли свои планы касательно проекта этой ракеты. Несколько лет назад китайские инженеры работали на трехступенчатой, а не двухступенчатой ракетой "Чанчжэн-9" и планировали ее первый запуск в 2030 году.

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