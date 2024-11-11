Угроза на орбите: кто-то переместил старейший спутник Великобритании (фото)

Эксперты теряются в догадках, каким образом в космосе переместился военный спутник Skynet-1A, но есть предположения.

В 1969 году с американского космодрома был запущен военный спутник связи Skynet-1A, созданный для Великобритании. Он находился над восточным побережьем Африки для передачи сообщений британским войскам в Сингапуре. Когда спутник прекратил свою работу через несколько лет, то гравитация планеты могла переместить его на восток, чтобы он оказался над Индийским океаном. Но сейчас спутник Skynet-1A находится на высоте 36 000 км рядом с Северной Америкой. Неизвестно, кто, когда и зачем переместил этот военный спутник, но у экспертов есть предположения. Этот объект представляет сейчас большую угрозу для других спутников, пишет Daily Mail.

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Эксперты считают, что маловероятно, что спутник Skynet-1A, весом 500 кг, просто переместился на новое место из-за орбитальной механики. Вместо того, чтобы двигаться на восток через несколько лет после завершения своей работы, спутник переместился на запад. Значит, кто-то направил этот спутник в эту сторону, но кто и почему?

По словам британского консультанта по космосу Стюарта Ивса, он не смог найти в архивах никаких подсказок относительно странного поведения спутника после окончания срока службы самого старого космического аппарата Великобритании.

Известно, что спутник создала американская компания Philco Ford и он был запущен в 1969 году на борту ракеты-носителя Delta ВВС США. Затем управление спутником было передано ВВС Великобритании. То есть с технологической точки зрения этот спутник является больше американским, чем британским, считает Грэм Дэвисон, который управлял Skynet-1A из одной из баз ВВС Великобритании.

Когда спутник прекратил свою работу через несколько лет, то гравитация планеты могла переместить его на восток, чтобы он оказался над Индийским океаном. Но сейчас спутник Skynet-1A находится на высоте 36 000 км рядом с Северной Америкой Фото: Daily Mail

По словам Дэвисона, изначально спутником управляли американцы, а затем британцы, то есть по сути было двойное управление. Но когда или почему управление снова могли передать американцам, Дэвисон не знает. Хотя это могло бы объяснить перемещение спутника, Дэвсисон считает маловероятным такое развитие событий.

В то время как Рэйчел Хилл из Университетского колледжа Лондона считает, что контроль над спутником был на короткое время передан США, когда база управления в Великобритании была закрыта на ремонт. Возможно положение спутника изменилось именно тогда.

Официальные, хотя и неполные, архивные данные предполагают, что Skynet-1A был передан под контроль американцев, когда ВВС Великобритании потеряли спутник из виду в 1977 году.

Но это значит, что, кто бы не переместил неработающий спутник, его оставили в неправильном месте на орбите, вместо того, чтобы переместить в так называемое орбитальное кладбище для космического мусора. Это место на орбите, где неработающие космические аппараты имеют минимальный риск столкнутся с другими работающими спутниками. Хотя в 70-х годах прошлого века эта практика еще не стала обычным явлением.

По словам Ивса, сейчас спутник Skynet-1A представляет большую угрозу для других орбитальных аппаратов. Он регулярно сближается с потоками действующих спутников. Существует большой риск столкновения.

Как уже писал Фокус, черные дыры посылают сигналы и с их помощью физики могут проверить теорию относительности. Астрофизики создали метод для обнаружения световых эхо от черных дыр, что может произвести революцию в изучении этих объектов.

Также Фокус писал о том, что один из телекоммуникационных спутников на орбите смог выжить после столкновения с неизвестным космическим объектом.