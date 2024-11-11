Черные дыры посылают сигналы: с их помощью физики могут проверить теорию относительности

Астрофизики создали метод для обнаружения световых эхо от черных дыр, что может произвести революцию в изучении этих объектов.

Одной из особенностей частиц света, то есть фотонов, является то, что им нужно время, чтобы долететь от источника к телескопам. Поэтому ученые наблюдают не моментальный снимок того или иного явления или объекта, а то, какими они были в прошлом. Когда в игру вступает гравитация, то она искривляет свет и заставляет его двигаться в разных направлениях. Авторы нового исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal Letters, показали, как это можно использовать для лучшего понимания природы черных дыр и для проверки теории относительности Эйнштейна, пишет SciTechDaily.

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Астрофизики создали инновационный метод для обнаружения световых эхо от черных дыр, что позволит измерять массу и вращение черной дыры. Метод основан на изучении фотонов, которые вращаются вокруг черных дыр с помощью гравитационного линзирования.

Это явление, предсказанное Альбертом Эйнштейном, возникает, когда свет проходит близко к черной дыре, и его путь искривляет гравитация пожирателя материи. Таким образом свет двигается не только прямо, но и еще в нескольких направлениях, прежде, чем достигнет телескопов. В результате один и тот же свет приходит в разное время и создается световое эхо каждого пути света.

Синхронизация разных световых эхо позволит лучше измерять массу и вращение черной дыры, а также проверить теорию относительности Эйнштейна. Проблема в том, что при существующих методах измерения светового эхо его сложно отличить от других данных.

Поэтому астрофизики создали новый метод измерения светового эхо от черной дыры, который, по их мнению, может произвести революции в понимании физики черных дыр. Новый метод был проверен во время моделирования сверхмассивной черной дыры и оказалось, что он эффективно помогает отделить световое эхо от других данных.

Ученые предлагают наблюдать черную дыру с помощью двух телескопов, одного на Земле и одного в космосе. Каждый телескоп будет видеть черную дыру по-разному. Но сопоставив данные, можно различить световое эхо.

Этот метод измерения поможет улучить понимание фундаментальных свойств черной дыры. Это очень важно, ведь черные дыры играют важную роль в эволюции Вселенной. Понимание того, какую массу могут иметь черные дыры и какое у них вращение, а также как эти параметры меняются со временем, значительно улучшит понимание космоса, говорят астрофизики.

Ученые считают, что изучение светового эхо от черной дыры позволит проверить, действительно ли черные дыры согласуются с общей теорией относительности Эйнштейна.

Как уже писал Фокус, физики впервые обнаружили призрачные частицы в эксперименте с темной материей. Темная материя, возможно, окружена плотными облаками нейтрино. И это одновременно и хорошая, и плохая новость.

Также Фокус писал о том, что астрономы разгадали секрет исчезнувшей звезды в галактике Андромеды. Оказалось, что они обнаружили очень редкое космическое событие.