Черные дыры посылают сигналы: с их помощью физики могут проверить теорию относительности

Астрофізики створили метод для виявлення світлових відлуння від чорних дір, що може зробити революцію у вивченні цих об'єктів.

Однією з особливостей частинок світла, тобто фотонів, є те, що їм потрібен час, щоб долетіти від джерела до телескопів. Тому вчені спостерігають не моментальний знімок того чи іншого явища або об'єкта, а те, якими вони були в минулому. Коли в гру вступає гравітація, то вона викривляє світло і змушує його рухатися в різних напрямках. Автори нового дослідження, опублікованого в The Astrophysical Journal Letters, показали, як це можна використовувати для кращого розуміння природи чорних дір і для перевірки теорії відносності Ейнштейна, пише SciTechDaily.

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Астрофізики створили інноваційний метод для виявлення світлових відлуння від чорних дір, що дасть змогу вимірювати масу і обертання чорної діри. Метод заснований на вивченні фотонів, які обертаються навколо чорних дір за допомогою гравітаційного лінзування.

Це явище, передбачене Альбертом Ейнштейном, виникає, коли світло проходить близько до чорної діри, і його шлях викривляє гравітація пожирача матерії. Таким чином світло рухається не тільки прямо, а й ще в кількох напрямках, перш ніж досягне телескопів. У результаті одне й те саме світло приходить у різний час і створюється світлове відлуння кожного шляху світла.

Синхронізація різних світлових відлуння дасть змогу краще вимірювати масу і обертання чорної діри, а також перевірити теорію відносності Ейнштейна. Проблема в тому, що за наявних методів вимірювання світлового відлуння його складно відрізнити від інших даних.

Тому астрофізики створили новий метод вимірювання світлового відлуння від чорної діри, який, на їхню думку, може спричинити революцію в розумінні фізики чорних дір. Новий метод було перевірено під час моделювання надмасивної чорної діри і виявилося, що він ефективно допомагає відокремити світлове відлуння від інших даних.

Учені пропонують спостерігати чорну діру за допомогою двох телескопів, одного на Землі та одного в космосі. Кожен телескоп бачитиме чорну діру по-різному. Але зіставивши дані, можна розрізнити світлове відлуння.

Цей метод вимірювання допоможе покращити розуміння фундаментальних властивостей чорної діри. Це дуже важливо, адже чорні діри відіграють важливу роль в еволюції Всесвіту. Розуміння того, яку масу можуть мати чорні діри і яке в них обертання, а також як ці параметри змінюються з часом, значно поліпшить розуміння космосу, кажуть астрофізики.

Вчені вважають, що вивчення світлового відлуння від чорної діри дасть змогу перевірити, чи справді чорні діри узгоджуються із загальною теорією відносності Ейнштейна.

Як уже писав Фокус, фізики вперше виявили примарні частинки в експерименті з темною матерією. Темна матерія, можливо, оточена щільними хмарами нейтрино. І це одночасно і хороша, і погана новина.

Також Фокус писав про те, що астрономи розгадали секрет зниклої зірки в галактиці Андромеди. Виявилося, що вони виявили дуже рідкісну космічну подію.