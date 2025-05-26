У Сонячній системі знову дев'ять планет: підручники з астрономії доведеться переписати

У Сонячній системі колись було дев'ять планет до того, як вчені знизили планетарний статус Плутона у 2006 році. Але схоже, дев'ятій планеті все-таки судилося бути, тепер астрономи вважають, що вона розташована далеко за Нептуном.

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Про це повідомляє Earth.com.

Крижаний гігант за поясом Койпера

Команда вчених з університету в Тайвані заявила, що об'єкт розміром із Нептун може перебувати приблизно за 74,85 — 104,986 млрд км від Сонця. Такі висновки ґрунтуються на двох дослідженнях в інфрачервоному спектрі, які були проведені з різницею у два десятиліття. Обладнання, що використовувалося, було досить чутливим для виявлення слабкого планетарного світіння.

Дані за 1983 і 2006 роки надали команді рідкісну можливість побачити, чи не змінилося щось у небі за цей період часу. Астрономи виявили потенційного кандидата, якому необхідно від 10 000 до 20 000 років, щоб зробити лише один оберт навколо Сонця.

Астрономи вже давно пильно стежать за поясом Койпера, який заповнений крижаними тілами за Нептуном. У цьому регіоні космосу спостерігається кілька дивних закономірностей, серед яких скупчення об'єктів, на траєкторію польоту яких впливає якась невидима сила.

Дев'ята планета може належати до категорії крижаних гігантів Фото: ScienceAlert

Також деякі об'єкти з пояса Койпера рухаються в протилежному напрямку від усього іншого.

Згідно з підрахунками вчених, ймовірна дев'ята планета Сонячної системи може важити в 7-17 разів більше за Землю. Це відносить об'єкт до категорії крижаних гігантів, як Уран або Нептун, а не до кам'янистих планет, схожих на Марс або Землю.

Оскільки потенційна дев'ята планета розташована так далеко від Сонця, то температура на ній буде в межах -187 градусів Цельсія. Загадкова планета також може володіти товстою атмосферою з газу і льоду, але не відбивати багато сонячного світла. Саме тому пошуки Дев'ятої планети Сонячної системи настільки складні.

Але інфрачервоні телескопи вже давно допомагають ученим знаходити в космосі занадто тьмяні об'єкти для оптичних телескопів. У 1983 році інфрачервоний астрономічний супутник сканував небо і зафіксував усе, від астероїдів до запорошених галактик. Після цього японський супутник AKARI провів свій власний огляд кілька років потому

Порівняння даних від обох супутників показало об'єкт, який трохи змістився. Він може бути дуже повільно рухомою планетою, а не стаціонарним фоновим джерелом. Дані поки не можуть підтвердити повну орбіту цього об'єкта, для чого потрібні додаткові дослідження. Вченим необхідно підтвердити, чи слідує цей об'єкт планетарним шляхом або ж це джерело світла іншого роду.

У Сонячній системі з'явиться дев'ята планета

Команди планують знову перевірити ту саму ділянку неба. Вони сподіваються побачити, чи продовжить цей крихітний сигнал рухатися зі швидкістю, яку можна очікувати від об'єкта далеко за межами Нептуна.

Якщо з'явиться послідовна закономірність, останній елемент може бути доданий у нашу сонячну головоломку. Якщо дев'ята планета виявиться реальною, це може призвести до серйозного переписування підручників з астрономії. Наше розуміння того, як утворилася Сонячна система, повинно буде включити нову частину: далекий гігант, який якимось чином уникав виявлення протягом десятиліть.

Це також може змінити те, як ми шукаємо планети навколо інших зірок. Якщо наша власна система приховує світ так далеко, то подібні приховані гіганти можуть бути поширені і в інших місцях — і ми, ймовірно, пропустили багато з них.

Нагадаємо, вчені кажуть, що теоретична Дев'ята планета насправді не є величезним об'єктом, як кажуть теорії. Автори нового дослідження, вчені з Японії, вважають, що на дивну поведінку деяких транснептуноних об'єктів насправді свій гравітаційний вплив може чинити не така велика планета, як вважалося раніше.