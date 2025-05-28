Starship Илона Маска: самая большая ракета в мире взорвалась во время полета в космос (видео)

Компания Илона Маска SpaceX провела девятое испытание сверхтяжелой космической ракеты Starship, состоящей из двух частей: ускорителя Super Heavy и космического корабля Ship. Хотя последний смог достичь космоса, он все же взорвался, как и ускоритель ракеты Starship. Но Илон Маск говорит, что не все так плохо, как кажется и вскоре состоятся новые испытательные полеты.

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Об этом пишет Space.

Starship: самая большая и мощная ракета в мире

Компания SpaceX создала самую большую и мощную ракету в мире Starship для того, чтобы человечество, среди прочего, могло колонизировать Луну и Марс. Общая высота ракеты в собранном виде оставляет 122 метра. Высота ускорителя Super Heavy, который является первой ступенью ракеты, составляет 70 метров, а высота второй ступени Ship – 52 метра. Super Heavy имеет 33 двигателя Raptor, а космический корабль – 6.

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Всего SpaceX провела 8 испытательных полетов до того, как запустить Starship снова в космос. В этом году, в январе и марте, состоялись два полета, но оба закончились одинаково. Обе ступени ракеты Starship являются многоразовыми, а потому их можно использовать повторно. Во время двух испытаний в этом году ускоритель Super Heavy успешно вернулся после запуска и был захвачен специальными манипуляторами стартовой башки на космодроме Starbase на юге штата Техас. Но Ship всего через почти 10 минут после старта оба раза взрывался в воздухе, так и не достигнув космоса. Фокус уже писал о причинах этих аварий.

Starship: девятый полет в космос закончился катастрофой

Инженеры SpaceX провели модернизацию двух ступеней Starship в надежде избежать проблем во время девятого испытательного полета в космос. Но в результате произошло то, чего скорее всего никто не ожидал: обе части ракеты Starship взорвались и развалились на части вскоре после запуска.

Девятый запуск в космос сверхтяжелой ракеты Starship начался в среду, 28 мая, в 2:37 по Киеву. Впервые компания SpaceX использовала второй раз тот же ускоритель Super Heavy, что и во время предыдущего запуска. Но в этот раз, после того нижняя ступень Super Heavy отделилась от верхней ступени ракеты Starship, первая начала возвращение обратно по другой траектории, как это то и планировалось.

Девятый запуск в космос сверхтяжелой ракеты Starship начался в среду, 28 мая, в 2:37 по Киеву Фото: SpaceX

Инженеры хотели проверить способность ускорителя тратить меньше топлива при посадке. Но посадку ускорителя, ввиду некоторых технических сложностей, было решено делать не на стартовую башню, а в воды Мексиканского залива. Но уже через примерно 6 минут после начала полета ускоритель Super Heavy взорвался и развалился на части, сразу же после запуска двигатели для посадки.

В то же время вторая часть ракеты Starship, то есть космический корабль Ship в отличие от прошлых полетов смог достичь космоса. Он должен был разместить на орбите 8 имитаций спутников Starlink. Но этого не произошло, ведь люк для выпуска полезной нагрузки не открылся полностью. А примерно через 30 минут после начала полета представители компании SpaceX потеряли контроль над Ship и она начала кувыркаться. Это скорее всего произошло из-за утечки топлива. В итоге верхняя ступень ракеты Starship взорвалась и развалилась на части над водами Индийского океана.

Илон Маск верит в светлое будущее Starship

Илон Маск заявил, что это испытание было лучше Starship, чем прошлые и было получено много ценных данных, которые помогут улучшить работу самой мощной ракеты в мире. По словам Маска, его компания SpaceX планирует провести следующие 3 испытания Starship уже в ближайшем будущем. При этом перерыв между полетами будет составлять 3-4 недели.

Напоминаем, что от успешного испытания ракеты Starship в большой мере зависит успешная высадка астронавтов NASA на Луне впервые с 1972 года. Согласно плану, в 2027 году на поверхность Луны астронавтов должна доставить одна из версий космического корабля Ship.

Также Фокус писал о том, что свет Большого взрыва имеет другой источник. Одним из доказательств теории Большого взрыва, которая предполагает, что Вселенная была создана в результате внезапного расширения бесконечно малой и бесконечно плотной точки пространства, является существование реликтового излучения. Оно считается своеобразным световым эхо Большого взрыва. Теперь же астрофизики выяснили, что это излучение имеет другой источник.