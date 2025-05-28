Ілон Маск розчарувався в Трампі: мільярдер критикує податковий закон президента США

Ілон Маск жорстко розкритикував податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа. Бізнесмен вважає, що документ "підриває" оптимізацію витрат бюджету.

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Про це Маск розповів в ефірі ток-шоу CBS News.

Палата представників США ухвалила законопроєкт із перевагою в один голос минулого тижня і тепер його винесуть на голосування в Сенаті. Глава Департаменту ефективності уряду DOGE розчарований цією ініціативою.

Трамп вважає свій документ "найзначнішим законодавчим актом, який коли-небудь буде підписано в історії США". Президенту США довелося залякати республіканців, які були незгодні з "великим і красивим законопроектом", зазначає газета Financial Times.

За словами Маска, закон збільшить державний борг США більш ніж на 3,3 трлн доларів за наступні 10 років.

Мільярдер стверджує, що США збанкрутують, якщо не скоротять дефіцит бюджету і в інтерв'ю CBS заявив таке: "Законопроект може бути великим, або красивим. Але я не знаю, чи може він бути і тим, і іншим".

Коментарі Маска стали його найрізкішим докором на адресу адміністрації Трампа на сьогодні.

У бізнесмена були конфлікти з американськими міністрами через скорочення персоналу в їхніх відомствах згідно з політикою DOGE. Минулого місяця Маск відійшов від своєї посади і вирішив більше часу приділити бізнесу, особливо компанії Tesla, яка зіткнулася з падінням продажів.

За даними FT, на сьогодні заходи DOGE зі скорочення витрат дали змогу заощадити 175 млрд доларів, що набагато менше від спочатку прогнозованих Маском 2 трлн доларів.

Нагадаємо, видання Politico писало, що ім'я Ілона Маска не згадують навіть у соцмережах адміністрації Трампа. Бізнесмен завжди був невід'ємною частиною Білого дому.

Рада директорів Tesla раніше хотіла звільнити Ілона Маска з посади голови правління. Пізніше з'ясувалося, що компанія не створила алгоритм звільнення топ-менеджера.