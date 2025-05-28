Илон Маск разочаровался в Трампе: миллиардер критикует налоговый закон президента США

Илон Маск жестко раскритиковал налоговый законопроект президента США Дональда Трампа. Бизнесмен считает, что документ "подрывает" оптимизацию расходов бюджета.

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Об этом Маск рассказал в эфире ток-шоу CBS News.

Палата представителей США приняла законопроект с перевесом в один голос на прошлой неделе и теперь его вынесут на голосование в Сенате. Глава Департамента эффективности правительства DOGE разочарован этой инициативой.

Трамп считает свой документ "самым значительным законодательным актом, который когда-либо будет подписан в истории США". Президенту США пришлось запугать республиканцев, которые были несогласны с "большим и красивым законопроектом", отмечает газета Financial Times.

По словам Маска, закон увеличит государственный долг США более чем на 3,3 трлн долларов за следующие 10 лет.

Миллиардер утверждает, что США обанкротятся, если не сократят дефицит бюджета и в интервью CBS заявил следующее: "Законопроект может быть большим, или красивым. Но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим".

Комментарии Маска стали его самым резким упреком в адрес администрации Трампа на сегодня.

У бизнесмена были конфликты с американскими министрами из-за сокращений персонала в их ведомствах согласно политике DOGE. В прошлом месяце Маск отошел от своей должности и решил больше времени уделить бизнесу, особенно компании Tesla, которая столкнулась с падением продаж.

По данным FT, на сегодня меры DOGE по сокращению затрат позволили сэкономить 175 млрд долларов, что намного меньше первоначально прогнозируемых Маском 2 трлн долларов.

Напомним, издание Politico писало, что имя Илона Маска не упоминают даже в соцсетях администрации Трампа. Бизнесмен всегда был неотъемлемой частью Белого дома.

Совет директоров Tesla ранее хотел уволить Илона Маска с должности главы правления. Позднее выяснилось, что компания не создала алгоритм увольнения топ-менеджера.