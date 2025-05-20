С Илоном Маском "покончено": Трамп больше месяца не впоминает о миллиардере, – Politico

Миллиардер-технократ Илон Маск был важной частью команды президента США Дональда Трампа. Теперь его имя не упоминают даже в соцсетях.

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Трамп перестал публиковать информацию об Илоне Маске в своей социальной сети Truth Social, обращает внимание издание Politico.

"Бизнесмен был неотъемлемой частью брифингов Белого дома, но сейчас о нем забыли. Даже члены Конгресса исключили его из своих информационных бюллетеней", — указывают авторы.

Маск часто позировал с президентом США на лужайке Белого дома, летал на борту Air Force One, присутствовал на заседаниях правительства и не только. Однако со временем он потерял монополию на политический дискурс.

"Мне его не хватает", — признается сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди.

Республиканцы по-прежнему благосклонно отзываются о Маске, когда их о нем спрашивают. Им нужно, чтобы его огромные капиталы, армия сторонников и технологии влияния поддержали их на будущих выборах.

"Опросы о благоприятном отношении говорят, что Маск отлично справляется, если он внутри [команды Трампа]", — пояснил генеральный директор консервативной организации Club for Growth Дэвид Макинтош.

"Люди его ненавидят": чем Илон Маск не угодил американцам?

Белый дом уклонился от прямого ответа на вопрос, почему Трамп стал реже упоминать Маска.

"Миссия DOGE по сокращению расходов и злоупотреблений продолжится. Сотрудники департамента продолжат работать с администрацией Трампа, чтобы повысить эффективность нашего правительства", — заявила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт.

Опросы общественного мнения показали, что Илон Маск стремительно теряет популярность. Меры по сокращению расходов Департамента эффективности правительства (DOGE) отошли на второй план по сравнению с тарифами Трампа.

Часть республиканцев считает Маска политически токсичным. Опрос компании Navigator Research в начале весны, показал, что DOGE теряет популярность при ассоциации с Маском. Большинство избирателей хотят, чтобы он вышел из правительства после 130-дневного срока работы.

"Общество поддержало меры Маска по уменьшению расходов Вашингтона, но не способ, которым это было сделано", — комментирует исследователь общественного мнения Республиканской партии Фрэнк Ланц.

Другой политтехнолог республиканцев заявил, что с миллиардером "покончено и он уже ушел".

"Его показатели в опросах ужасны, люди его ненавидят. Он поедет в Висконсин, думая, что сможет купить голоса людей, ведя себя как 9-летний ребенок. Это не работает, такое поведение оскорбляет людей", — добавил собеседник издания.

Напомним, соседи Илона Маска жаловались на слишком шумные вечеринки в его доме за 6 миллионов долларов в Остине. Приезжающие к миллиардеру гости бросали машины где попало.

Фокус уже писал, что взрыв ракеты Starship в ноябре 2023 года разорвал ионосферу, которая важна для радиосвязи и спутниковых сигналов. Это явление еще никогда не происходило.