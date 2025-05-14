Взрыв ракеты Маска спровоцировал уникальное и опасное явление в атмосфере

Запуск огромной ракеты Starship в ноябре 2023 года, которая взорвалась примерно в 150 км над Землей, разорвала ионосферу, электрически заряженный слой атмосферы, играющий ключевую роль в радиосвязи и спутниковых сигналах.

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Об этом пишет Daily Mail.

Взрыв ракеты Илона Маска в 2023 году

Ученые выяснили, что произошло при запуске космического корабля только недавно. Они заявляют, что мощный всплеск энергии пробила дыру в верхних слоях атмосферы, создав явление, которое никогда ранее не наблюдалось.

Ракета-носитель отделилась, как и планировалось, но через четыре минуты взорвалась в воздухе. Вскоре после этого взорвался сам Starship. Обычно дыры в ионосфере образуются из-за химических реакций с топливом двигателей. В этот раз дыра просуществовала около 30 минут, прежде чем ионосфера естественным образом восстановилась.

Верхний слой атмосферы Земли в основном состоит из плазмы: смеси нейтральных молекул газа, положительно заряженных ионов и свободных электронов, которые представляют собой электроны, освободившиеся от своего родительского атома и способные двигаться независимо.

Анализ исследователей показал, что при взрыве Starship образовавшаяся ударная волна рассеяла свободные электроны, временно нарушив плазму и создав "дыру", в которой обычные свойства ионосферы были истощены.

Также возможно, что любое ракетное топливо, которое не сгорело сразу при взрыве, могло взаимодействовать с ионосферой и "усиливать истощение и увеличивать его продолжительность". Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Взрыв в ноябре 2023 года был не первым и не последним случаем взрыва корабля Starship компании SpaceX.

Инцидент произошел, когда космическая компания Илона Маска SpaceX запустила второй испытательный полет Starship со своего испытательного и производственного объекта Starbase в Бока-Чика, штат Техас.

После этого первого испытательного полета Starship запускали еще семь раз, в общей сложности восемь испытательных полетов. Четыре из них закончились взрывными неудачами.

В этом году SpaceX еще не осуществила успешный запуск Starship.

Запуск ракеты Starship Фото: SpaceX

В ходе седьмого и восьмого полетов, состоявшихся 16 января и 6 марта соответственно, ракета-носитель успешно вернулась на Звездную базу, где ее поймали захваты стартовой башни.

Однако верхняя ступень взорвалась через 10 минут после старта во время обоих полетов, разбросав обломки по всему маршруту полета, включая острова Теркс и Кайкос и Багамские острова.

В настоящее время SpaceX готовится к девятому испытательному полету ракеты, который должен состояться не ранее 20 мая.

Напомним, когда SpaceX 32-й раз отправила грузовой космический корабль Dragon на Международную космическую станцию (МКС) 21 апреля с помощью ракеты-носителя Falcon 9, то во время возвращения на Землю первая ступень ракеты создала в небе подобие известного космического объекта.