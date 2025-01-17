Обломки ракеты SpaceX Илона Маска рухнули на элитный курорт для миллионеров

Последнее испытание ракеты Starship 7 компании SpaceX завершилось неудачей через несколько минут после запуска из Техаса.

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Запуск ракеты Starship компании SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, завершился неудачей. Верхняя часть мегаракеты, то есть космический корабль Starship, успешно отделился от ракеты носителя, но взорвался над Атлантическим океаном. Ее обломки упали на Землю над островами Теркс и Кайкос – заморской территорией Великобритании. Об этом пишет Anadolu.

Падение обломков ракеты Илона Маска, снятое на островах Теркс и Кайкос

Связь с ракетой была потеряна через 8,5 минут после начала непилотируемого полета в четверг.

"Успех неопределен, но развлечение гарантировано!" — оптимистично написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем блоге на X.

Космический корабль должен был пролететь над Мексиканским заливом из Техаса по почти глобальной петле, подобно более ранним испытательным полетам. Он нес 10 фиктивных спутников для отработки развертывания, что стало первым полетом модернизированного судна.

Несмотря на неудачу в запуске космического корабля, сверхтяжелый ускоритель, первая ступень многоразовой ракеты Starship компании SpaceX, созданная для обеспечения мощной тяги, успешно вернулся на стартовую площадку, как и планировалось.

Падение обломков ракеты Илона Маска, снятое на островах Теркс и Кайкос

Впрочем, развлечение было гарантированно не только Маску лично, но и всем тем, кто невольно оказался вовлечен в запуск его воздушного судна.

Федеральное управление гражданской авиации США уже сообщило, что рейсы в аэропортах Майами и Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде были задержаны на час из-за "аномалии при запуске ракеты".

А обломки упали на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, заморской территории Великобритании, которая популярна среди миллионеров, как место отдыха.

Напомним, в июне 2024 года одна из частей китайской ракеты-носителя Чанчжэн-2С, которая отправила на орбиту китайско-французский космический аппарат SVOM, упала и взорвалась недалеко от жилого района в Китае.