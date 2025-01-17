Уламки ракети SpaceX Ілона Маска впали на елітний курорт для мільйонерів

Останнє випробування ракети Starship 7 компанії SpaceX завершилося невдачею через кілька хвилин після запуску з Техасу.

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Запуск ракети Starship компанії SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, завершився невдачею. Верхня частина мегаракети, тобто космічний корабель Starship, успішно відокремився від ракети-носія, але вибухнув над Атлантичним океаном. Її уламки впали на Землю над островами Теркс і Кайкос — заморською територією Великої Британії. Про це пише Anadolu.

Падіння уламків ракети Ілона Маска, зняте на островах Теркс і Кайкос

Зв'язок із ракетою було втрачено через 8,5 хвилин після початку непілотованого польоту в четвер.

"Успіх невизначений, але розвага гарантована!" — оптимістично написав генеральний директор SpaceX Ілон Маск у своєму блозі на X.

Космічний корабель мав пролетіти над Мексиканською затокою з Техасу майже глобальною петлею, подібно до більш ранніх випробувальних польотів. Він ніс 10 фіктивних супутників для відпрацювання розгортання, що стало першим польотом модернізованого судна.

Незважаючи на невдачу в запуску космічного корабля, надважкий прискорювач, перший ступінь багаторазової ракети Starship компанії SpaceX, створений для забезпечення потужної тяги, успішно повернувся на стартовий майданчик, як і планувалося.

Падіння уламків ракети Ілона Маска, зняте на островах Теркс і Кайкос

Утім, розвага була гарантована не тільки Маску особисто, а й усім тим, хто мимоволі опинився залученим до запуску його повітряного судна.

Федеральне управління цивільної авіації США вже повідомило, що рейси в аеропортах Майамі та Форт-Лодердейл-Голлівуд у Флориді затримали на годину через "аномалію під час запуску ракети".

А уламки впали на островах Теркс і Кайкос в Атлантичному океані, заморській території Великої Британії, яка популярна серед мільйонерів, як місце відпочинку.

Нагадаємо, у червні 2024 року одна з частин китайської ракети-носія "Чанчжен-2С", яка відправила на орбіту китайсько-французький космічний апарат SVOM, упала й вибухнула неподалік від житлового району в Китаї.