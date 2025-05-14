Вибух ракети Маска спровокував унікальне і небезпечне явище в атмосфері

Запуск величезної ракети Starship у листопаді 2023 року, яка вибухнула приблизно за 150 км над Землею, розірвала іоносферу, електрично заряджений шар атмосфери, що відіграє ключову роль у радіозв'язку і супутникових сигналах.

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Про це пише Daily Mail.

Вибух ракети Ілона Маска у 2023 році

Учені з'ясували, що сталося під час запуску космічного корабля тільки нещодавно. Вони заявляють, що потужний сплеск енергії пробила дірку у верхніх шарах атмосфери, створивши явище, яке ніколи раніше не спостерігалося.

Ракета-носій відокремилася, як і планувалося, але через чотири хвилини вибухнула в повітрі. Незабаром після цього вибухнув сам Starship. Зазвичай дірки в іоносфері утворюються через хімічні реакції з паливом двигунів. Цього разу діра проіснувала близько 30 хвилин, перш ніж іоносфера природним чином відновилася.

Верхній шар атмосфери Землі здебільшого складається з плазми: суміші нейтральних молекул газу, позитивно заряджених іонів і вільних електронів, які являють собою електрони, що звільнилися від свого батьківського атома і здатні рухатися незалежно.

Аналіз дослідників показав, що під час вибуху Starship ударна хвиля, що утворилася, розсіяла вільні електрони, тимчасово порушивши плазму і створивши "дірку", в якій звичайні властивості іоносфери були виснажені.

Також можливо, що будь-яке ракетне паливо, яке не згоріло одразу під час вибуху, могло взаємодіяти з іоносферою і "посилювати виснаження і збільшувати його тривалість". Дослідження було опубліковано в журналі Geophysical Research Letters.

Вибух у листопаді 2023 року був не першим і не останнім випадком вибуху корабля Starship компанії SpaceX.

Інцидент стався, коли космічна компанія Ілона Маска SpaceX запустила другий випробувальний політ Starship зі свого випробувального і виробничого об'єкта Starbase в Бока-Чіка, штат Техас.

Після цього першого випробувального польоту Starship запускали ще сім разів, загалом вісім випробувальних польотів. Чотири з них закінчилися вибуховими невдачами.

Цього року SpaceX ще не здійснила успішний запуск Starship.

Запуск ракети Starship Фото: Starship

Під час сьомого і восьмого польотів, що відбулися 16 січня і 6 березня відповідно, ракета-носій успішно повернулася на Зоряну базу, де її спіймали захоплення стартової вежі.

Однак верхній ступінь вибухнув через 10 хвилин після старту під час обох польотів, розкидавши уламки по всьому маршруту польоту, включно з островами Теркс і Кайкос і Багамськими островами.

Наразі SpaceX готується до дев'ятого випробувального польоту ракети, який має відбутися не раніше 20 травня.

Нагадаємо, коли SpaceX 32-й раз відправила вантажний космічний корабель Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС) 21 квітня за допомогою ракети-носія Falcon 9, то під час повернення на Землю перший ступінь ракети створив у небі подобу відомого космічного об'єкта.