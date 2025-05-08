Соседи Илона Маска в Техасе жалуются на его шумные вечеринки и целую армию охранников

Огромный дом миллиардера и соратника Дональда Трампа окружает пятиметровый забор, а его многочисленные гости бросают свои машины где попало. Местные жители называют Илона Маска "соседом из ада".

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Об этом пишет Radar Online.

Дом Илона Маска в Остине, штат Техас

Скандальная недвижимость миллиардера и владельца Tesla стоимостью 6 миллионов долларов в Остине, штат Техас раздражает его соседей и главным образом потому что, Илон Маск, который собирается улететь на Марс в ближайшее время, устраивает слишком шумные вечеринки.

Особняк Маска, который его сосед Пол Хеммер называет "Форт-Нокс", окружен пятиметровым забором из сетки-рабицы, а территорию постоянно патрулирует целая армия охранников, которые бросают свои автомобили прямо на улице. Также камеры направлены на дома соседей и снимают все происходящее круглосуточно.

"Перевозка работников сферы услуг в другие дома, оставление их машин на наших тихих улицах, перевозка белья туда и обратно в другие дома должны прекратиться", — написал в Комиссию по зонированию и планированию сосед и главный истец Пол Хеммер. Письмо также подписали жильцы двух других домов на этой улице.

Это вызвало такую ​​головную боль в районе, что стало предметом обсуждения на заседании Комиссии по зонированию и планированию в апреле, где обсуждались городские постановления и разрешения.

Однако эта встреча не принесла особых результатов, так что следующий раз урезонить Маска его соседи попытаются 11 июня.

Илон Маск сейчас много времени проводит в Вашингтоне Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Технологический магнат, который курирует шесть компаний, перенес большую часть своих деловых операций в Техас из Калифорнии примерно в 2021 году. Он построил заводы для своей компании по производству электромобилей Tesla, своей ракетной компании SpaceX и своего предприятия по прокладке туннелей Boring Company вокруг Остина и соседнего Бастропа.

Сам Маск также переехал в Остин. Изначально он хотел построить дома для себя и своих детей на сотнях акров, которые он там купил. После того, как план провалился, он стал рассматривать другие объекты недвижимости. И в итоге купил несколько домов, в том числе и тот, который бесит соседей.

Илон Маск с Шивон Зилис и их детьми Фото: Twitter Walter Isaacson

Хотя в последнее время в доме основателя Tesla было тихо из-за того, что Илон Маск много времени проводит в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, соседи ожидают, что ситуация скоро изменится, поскольку бизнесмен вернется в штат Одинокой звезды.

Между тем, Маск, вероятно, считает, что ему больше не придется иметь дело со своими критиками, поскольку он считает, что в будущем вся жизнь будет уничтожена Солнцем.

Напомним, в недавнем интервью ведущему Fox News Джесси Уоттерсу глава DOGE объяснил, почему для него так важно колонизировать Марс, пока не стало слишком поздно. "В конце концов, вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем. Солнце постепенно расширяется, и поэтому в какой-то момент нам действительно нужно стать многопланетной цивилизацией, потому что Земля будет сожжена", - сообщил Маск ведущему. Однако жителям Земли не стоит слишком беспокоиться, поскольку, по данным НАСА, когда Солнце погаснет, оно превратится в красную гигантскую звезду и поглотит множество планет, включая Землю. По их мнению, это произойдет не раньше, чем через пять миллиардов лет.