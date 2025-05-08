Сусіди Ілона Маска в Техасі скаржаться на його гучні вечірки та цілу армію охоронців

Величезний будинок мільярдера і соратника Дональда Трампа оточує п'ятиметровий паркан, а його численні гості кидають свої автівки будь-де. Місцеві жителі називають Ілона Маска "сусідом із пекла".

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Про це пише Radar Online.

Будинок Ілона Маска в Остіні, штат Техас

Скандальна нерухомість мільярдера і власника Tesla вартістю 6 мільйонів доларів в Остіні, штат Техас, дратує його сусідів і головним чином через те, що, Ілон Маск, який збирається полетіти на Марс найближчим часом, влаштовує надто галасливі вечірки.

Особняк Маска, який його сусід Пол Геммер називає "Форт-Нокс", оточений п'ятиметровим парканом із сітки-рабиці, а територію постійно патрулює ціла армія охоронців, які кидають свої автомобілі просто на вулиці. Також камери спрямовані на будинки сусідів і знімають усе, що відбувається, цілодобово.

"Перевезення працівників сфери послуг до інших будинків, залишення їхніх машин на наших тихих вулицях, перевезення білизни туди й назад до інших будинків мають припинитися", — написав до Комісії із зонування та планування сусід і головний позивач Пол Геммер. Лист також підписали мешканці двох інших будинків на цій вулиці.

Це викликало такий головний біль у районі, що стало предметом обговорення на засіданні Комісії із зонування та планування у квітні, де обговорювали міські постанови та дозволи.

Однак ця зустріч не принесла особливих результатів, тож наступного разу урезонити Маска його сусіди спробують 11 червня.

Ілон Маск зараз багато часу проводить у Вашингтоні Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Технологічний магнат, який керує шістьма компаніями, переніс більшу частину своїх ділових операцій у Техас із Каліфорнії приблизно 2021 року. Він побудував заводи для своєї компанії з виробництва електромобілів Tesla, своєї ракетної компанії SpaceX і свого підприємства з прокладання тунелів Boring Company навколо Остіна і сусіднього Бастропа.

Сам Маск також переїхав в Остін. Спочатку він хотів побудувати будинки для себе і своїх дітей на сотнях акрів, які він там купив. Після того, як план провалився, він став розглядати інші об'єкти нерухомості. І в підсумку купив кілька будинків, зокрема й той, який дратує сусідів.

Ілон Маск із Шивон Зіліс та їхніми дітьми Фото: Twitter Walter Isaacson

Хоча останнім часом у будинку засновника Tesla було тихо через те, що Ілон Маск багато часу проводить у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом, сусіди очікують, що ситуація скоро зміниться, оскільки бізнесмен повернеться до штату Самотньої зірки.

Тим часом Маск, ймовірно, вважає, що йому більше не доведеться мати справу зі своїми критиками, оскільки він вважає, що в майбутньому все життя буде знищено Сонцем.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю ведучому Fox News Джессі Воттерсу глава DOGE пояснив, чому для нього так важливо колонізувати Марс, поки не стало надто пізно. "Зрештою, все життя на Землі буде знищено Сонцем. Сонце поступово розширюється, і тому в якийсь момент нам справді потрібно стати багатопланетною цивілізацією, тому що Земля буде спалена", — повідомив Маск ведучому. Однак жителям Землі не варто надто перейматися, оскільки, за даними НАСА, коли Сонце згасне, воно перетвориться на червону гігантську зірку і поглине безліч планет, включно із Землею. На їхню думку, це станеться не раніше, ніж через п'ять мільярдів років.