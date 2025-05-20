З Ілоном Маском "покінчено": Трамп понад місяць не згадує про мільярдера, — Politico

Мільярдер-технократ Ілон Маск був важливою частиною команди президента США Дональда Трампа. Тепер його ім'я не згадують навіть у соцмережах.

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Трамп перестав публікувати інформацію про Ілона Маска у своїй соціальній мережі Truth Social, звертає увагу видання Politico.

"Бізнесмен був невід'ємною частиною брифінгів Білого дому, але зараз про нього забули. Навіть члени Конгресу виключили його зі своїх інформаційних бюлетенів", — вказують автори.

Маск часто позував із президентом США на галявині Білого дому, літав на борту Air Force One, був присутнім на засіданнях уряду і не тільки. Проте з часом він втратив монополію на політичний дискурс.

"Мені його не вистачає", — зізнається сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді.

Республіканці, як і раніше, прихильно відгукуються про Маска, коли їх про нього запитують. Їм потрібно, щоб його величезні капітали, армія прихильників і технології впливу підтримали їх на майбутніх виборах.

"Опитування про сприятливе ставлення свідчать, що Маск чудово справляється, якщо він усередині [команди Трампа]", — пояснив генеральний директор консервативної організації Club for Growth Девід Макінтош.

"Люди його ненавидять": чим Ілон Маск не догодив американцям?

Білий дім ухилився від прямої відповіді на запитання, чому Трамп став рідше згадувати Маска.

"Місія DOGE зі скорочення витрат і зловживань продовжиться. Співробітники департаменту продовжать працювати з адміністрацією Трампа, щоб підвищити ефективність нашого уряду", — заявила прессекретарка президента США Керолайн Лівітт.

Опитування громадської думки показали, що Ілон Маск стрімко втрачає популярність. Заходи зі скорочення витрат Департаменту ефективності уряду (DOGE) відійшли на другий план порівняно з тарифами Трампа.

Частина республіканців вважає Маска політично токсичним. Опитування компанії Navigator Research на початку весни, показало, що DOGE втрачає популярність під час асоціації з Маском. Більшість виборців хочуть, щоб він вийшов з уряду після 130-денного терміну роботи.

"Суспільство підтримало заходи Маска щодо зменшення видатків Вашингтона, але не спосіб, у який це було зроблено", — коментує дослідник громадської думки Республіканської партії Френк Ланц.

Інший політтехнолог республіканців заявив, що з мільярдером "покінчено і він уже пішов".

"Його показники в опитуваннях жахливі, люди його ненавидять. Він поїде до Вісконсіна, думаючи, що зможе купити голоси людей, поводячись як 9-річна дитина. Це не працює, така поведінка ображає людей", — додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, сусіди Ілона Маска скаржилися на занадто гучні вечірки в його будинку за 6 мільйонів доларів в Остіні. Гості, які приїжджали до мільярдера, кидали автівки будь-де.

Фокус уже писав, що вибух ракети Starship у листопаді 2023 року розірвав іоносферу, яка важлива для радіозв'язку і супутникових сигналів. Це явище ще ніколи не відбувалося.