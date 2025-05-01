"Похоже на Армагеддон": правление Tesla ищет нового директора вместо Маска, — WSJ

Совет директоров Tesla.inc планирует уволить миллиардера Илона Маска с должности главы правления и поэтому обратился в компании по поиску руководителей. Топ-менеджмент, работники, инвесторы обеспокоены потерями прибыли. Предприниматель, в свою очередь, признал, что с продажами "Теслы" не все в порядке, но не известно, ожидает ли он увольнения.

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Об изменениях в Tesla.inc и об увольнении Маска написало медиа The Wall Street Journal.

Медиа сообщило, что получило информацию от "людей, знакомых с переговорами". Собеседники журналистов подтвердили, что "Тесла" действительно ищет преемника Маска, а компаниям по найму персонала заказали разработать специальную процедуру, чтобы отыскать лучшего кандидата. При этом указывается, что причина таких действий — проблема с прибылью и невыполнение миллиардером обязанностей СЕО.

"В компании росла напряженность. Продажи и прибыли быстро падали. Маск проводил большую часть времени в Вашингтоне", — говорится в статье.

Также объясняется, что директора уже выбрали одну крупную компанию, которая будет искать нового руководителя. При этом вдруг выяснилось, что в Tesla не создали алгоритм увольнения топ-менеджера и поэтому не ясно, что вообще делать, когда такая необходимость возникла. В то же время, журналисты не установили, знает ли Маск, что от него планируют избавиться.

Как выяснилось, сначала восемь членов совета директоров встретилась с топ-руководителем и озвучила две просьбы. Первая просьба — больше времени отдавать компании, вторая — публично объявить, что он возвращается на работу. Маск не сопротивлялся таким предложениям, сделал все, что от него требовалось. Узнав, что прибыли упали на 71%, он пообещал, что вот-вот вернется, написало WSJ.

Илон Маск — падение акций Tesla по состоянию на 1 мая Фото: investing.com

Медиа рассказало об активностях Маска как главы департамента эффективности DOGE в администрации Белого дома, о гражданах, сжигающих авто "Тесла", об инвесторах, волнующихся из-за прибыли и отказа от экологичности, о работниках, которые месяцами не видели руководителя. Журналисты написали о совещании, которое состоялось в марте 2025 года. Согласно данным медиа, миллиардер, который владеет 13% акций Tesla.inc, призвал людей не избавляться от акций, поскольку тяжелые времена пройдут и все вернется к лучшему.

"Если вы читаете новости, это похоже на Армагеддон. Бывают времена, когда бывают тяжелые моменты, немного штормовой погоды, но я здесь, чтобы сказать вам, что будущее светлое и захватывающее. Что я говорю: держитесь за свои акции", — привело WSJ слова Маска.

Медиа обратилось за комментариями к Илону Маску, но ответа не получила. В аккаунте X миллиардера пока нет сообщений, которые касались бы его увольнения из Tesla.

Илон Маск — детали

Илон Маск — американский миллиардер, владелец или руководитель компаний Tesla, SpaceX, X, PayPal, Neuralink. С места 2025 года он получил должность в Белом доме и начал увольнять чиновников, закрывать ведомства, чтобы сэкономить американцами миллиарды долларов. Например, команда Маска закрыла агентство USAID, которое, среди прочего, предоставляло Украине средства на восстановление энергетики, на реформы и на кибербезопасность.

Напоминаем, 23 апреля Маск заявил, что будет меньше работать в DOGE, и объяснил, какие новые вопросы его интересуют. После этого миллиардер высказался относительно того, стоит ли развивать солнечную энергетику.