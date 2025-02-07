Маск в кресле президента США на обложке Time: как отреагировал миллиардер

Миллиардера Илона Маска назвали четвертой ветвью власти США, сообщили журналисты. Маск делает что угодно, и против его действий не протестует Дональд Трамп.

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Издание Time поместило американского миллиардера Илона Маска на обложку февральского номера журнала. Миллиардер сидит в кресле президента Соединенных штатов Америки (США). Редакция издания объяснила, почему создали именно такую обложку и как причастен Трамп к деятельности Маска.

Редакция Time статью о миллиардере назвала "Внутренняя война Маска против Вашингтона". После этого рассказывают о его активности и решениях, в которых, похоже, не играет никакой роли действующий президент США Дональд Трамп.

Начинается история о Маске с того, как он прекратил работу Агентства США по международному развитию USAID. Решение было принято в первые дни после появления Департамента эффективности правительства (DOGE), которым его поставил руководить Дональд Трамп. Кроме этого учреждения, за свою судьбу опасаются в Управлении управления персоналом, в Министерстве образования и в Министерстве финансов, отмечается в статье. Также рассказывается о конфликте с чиновником из казначейства, который отказал Маску в доступе к секретной информации: его уволили, а доступ предоставил лично новый глава Минфина Скот Бессент.

Илон Маск — обложка Time февраль 2025 года Фото: Time

Журналисты напомнили, что с Маском связана скандальная публикация, от которой несколько месяцев назад открещивался Трамп. Речь идет о документе под названием "Проект 2025" на 900 страницах, автор — Рассел Воут, республиканец, близкий к миллиардеру. Издание привело мнение Воута, который обещал "навести порядок" в государственном управлении.

"Он хочет, чтобы государственные служащие "травматически пострадали" от чистки, которую он предусматривал. "Мы хотим, чтобы их финансирование было закрыто", — сказал он. "Мы хотим травмировать их", — привело Time позицию американца.

В итоге медиа рассказало о судебных исках на решение Трампа, об отсутствии критики действий Маска со стороны действующего президента и о замечаниях представителей Демократической партии относительно активности миллиардера.

"У нас нет четвертой ветви власти под названием Илон Маск", — процитировало издание сенатора-демократа из Мэриленда Джейми Раскин.

В аккаунте X Маска после публикации обложки Times появилось сообщение о его любви к Дональду Трампу.

Илон Маск — детали

Илон Маск — 53-летний американский предприниматель, миллиардер, который находится на первом месте на планете по своему состоянию. Ниже — владелец Amazone Джефф Безос, с которыми Маск иногда меняется местами. Предприниматель в 2022 году купил соцсеть X (Twitter), уволил оттуда сотни сотрудников и отменил любые ограничения на любые сообщения в соцсети.

20 января 2025 года во время инаугурации Дональда Трампа Маск устроил скандал, продемонстрировав нацистское приветствие. После этого агентство DOGE закрыло USAIDE, сотрудников которого Маск назвал тунеядцами.

Напоминаем, 7 февраля Дональд Трамп высказался относительно решений агентства USAID и обвинил его работников в коррупции.