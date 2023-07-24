"Птичку жалко". Илон Маск официально переименовал Twitter: во что превратилась соцсеть

Илон Маск, купивший Twitter в 2022 году, затеял ребрендинг и теперь просит не называть сообщения в соцсети "твитами".

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Twitter теперь уже официально поменял свое название и теперь стал именоваться просто "X", написал в собственной соцсети Илон Маск. Культовая "щебечущая птичка" перестала быть логотипом социально сети и ее заменила обычная буква, которой Илон Маск обозначил все свои компании соединив их в единую структуру по примеру Meta Марка Цукерберга.

"Птичка Ларри" перестала быть логотипом Twitter Фото: Скриншот

Любопытно, что доменное имя самой соцсети не изменилось: любой пользователь продолжает заходить на страницу сервиса по адресу twitter.com, и именно это название отображается в адресной строке. Более того, сами сообщения продолжают пока что называться "Twit" если нажать на любое из них.

У пользователей сразу возник вопрос: как же теперь называть свои сообщения в соцсети. Илон Маск не применил ответить и просит теперь называть "твиты" не иначе как "эксы". У зарубежных медиа и филологов могут возникнуть проблемы с локализацией нового названия на родные языки, ведь его можно использовать и произносить по-разному: "эксы", "иксы", "иксануть", опубликовать "икс" и так далее.

Не смотря на то, что сообщения все еще называются "Tweet" Маск просит называть их X`s (эксами) Фото: Скриншот

Новый логотип Маск называет "временным" и, похоже, он вскоре может измениться, но лишь графически. Также Илон заявил, что вскоре совсем "прикроет" и само название Twitter как бренд, сообщает TechCrunch.

Новый гендиректор соцсети Линда Яккарино заявила, что в будущем Twitter кардинально изменится и будет иметь функции, "сосредоточенные на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах/банковских операциях". По ее мнению, это поможет платформе превратиться в "глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей".

Илон Маск давно увлечен все переименовывать в "Х". Например, X.com в качестве компании он основал еще в 1997 году. В названии SpaceX тоже есть эта буква, которую Маск особо выделил. А совсем недавно он основал компанию по искусственному интеллекту под названием X.ai. В апреле принадлежащая Маску социальная сеть сменила юридическое название с Twtter Inc. на X Corp.

Любопытный факт. "Голубая птичка" стала логотипом Twitter под названием "птица Ларри" в честь легендарного баскетболиста "Бостон Селтикс" Ларри Берда.

Илон Маск выложил коротенькое промо нового логотипа

Напомним, что сразу после покупки в октябре 2022 года соцсети за $40 млрд Илон Маск уволил топ-менеджеров компании. После этого через полгода он сам ушел с должности главы Twitter и нанял вместо себя бывшую главу рекламного подразделения NBCUniversal Линду Яккарино. Илон Маск много раз называл ее "другом" и "приятельницей" на публичных мероприятиях

Ранее Фокус рассказывал, что главный фанат Илона Маска будет следить за его самолетом через Threads. И теперь Илон не сможет забанить энтузиаста, который следит не только за самолетом владельца Twitter, но и за частными самолетами Билла Гейтса, а так же Джеффа Безоса.