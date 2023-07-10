За самолетом Илона Маска будут следить в Threads: теперь он не сможет забанить фаната

Twitter заблокировал учетную запись ElonJet, которая отслеживала все перелеты миллиардера, но владелец аккаунта продолжил свою деятельность уже в новой соцсети от Марка Цукерберга.

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Джек Суини, создатель бота и аккаунта, отслеживающего частный самолет Илона Маска в режиме реального времени, перешел в новую соцсеть Марка Цукерберга Threads после того, как Twitter заблокировал его учетную запись, сообщает агентство Reuters.

"ElonJet прибыл в Threads!", написал Суини свое первое сообщение в соцсети от компании Meta и сразу же набрал более 21 тысячи подписчиков. Программист с детства увлекается авиаперелетами и создал 15 ботов для отслеживания самолетов, разных знаменитостей, включая основателя Microsoft Билла Гейтса и руководителя Amazone Джеффа Безоса. Боты берут информацию из открытых данных Федерального управления гражданской авиации США, а также планы полетов со специального сайта.

Следить за самолетом Илона Маска может кто угодно через соцсеть Марка Цукерберга Фото: Скриншот

Учетная запись Джека Суини была очень популярной в Twitter. Он отслеживал частный реактивный самолет Илона Маска Falcone Gulfstream GLF6. Такая слежка очень раздражала скандального IT-магната, пока Илон Маск не был владельцем Twitter он просто просил Джека удалить аккаунт, назвав его "угрозой безопасности". Даже предлагал Суини $5 тыс. отступных. Но Джек смело поднял сумму до 50 тыс., чтобы оплатить учебу в колледже, но потом понизил требования до "возможности стажировки в какой-нибудь крупной IT-компании" по рекомендации Маска, но бизнесмен отмолчался.

Джек заявил, что получил немало пользы от своего бота: научился программировать, привлек подписчиков в социальных сетях и даже получил подработку в UberJets. Кроме того, он поговорил самим Илоном Маском, которого уже несколько лет считает своим кумиром.

Когда Илон Маск выкупил Twitter, то аккаунт Джека Суини тут же заблокировали. Примечательно, что другие известные персоны, такие как Билл Гейтс и Джеф Безос, не обращают внимание на профили, отслеживающие их личные самолеты отслеживают с помощью инструментов общественного контроля, которые доступны каждому.

А еще мы рассказывали, что Facebook заблокировал аккаунт Джека Суини, через который он следил за перелетами Владимира Путина и других олигархов. Так что, возможно, и в Threads Джека тоже заблокируют.

Так же Фокус сообщал, что Илон Маск признался в употреблении кетамина. Говорит, что таким образом лечит депрессию и веселится на вечеринках.