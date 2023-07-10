За літаком Ілона Маска стежитимуть у Threads: тепер він не зможе забанити фаната

Twitter заблокував обліковий запис ElonJet, який відстежував усі перельоти мільярдера, але власник акаунта продовжив свою діяльність вже в новій соцмережі від Марка Цукерберга.

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Джек Свіні, творець бота й акаунта, що відстежує приватний літак Ілона Маска в режимі реального часу, перейшов у нову соцмережу Марка Цукерберга Threads після того, як Twitter заблокував його обліковий запис, повідомляє агентство Reuters.

"ElonJet прибув у Threads!" — написав Свіні своє перше повідомлення в соцмережі від компанії Meta й одразу ж набрав понад 21 тисячу підписників. Програміст із дитинства захоплюється авіаперельотами та створив 15 ботів для відстеження літаків, різних знаменитостей, включно із засновником Microsoft Біллом Гейтсом і керівником Amazone Джефом Безосом. Боти беруть інформацію з відкритих даних Федерального управління цивільної авіації США, а також плани польотів зі спеціального сайту.

Стежити за літаком Ілона Маска може будь-хто через соцмережу Марка Цукерберга Фото: Скриншот

Обліковий запис Джека Свіні був дуже популярним у Twitter. Він відстежував приватний реактивний літак Ілона Маска Falcone Gulfstream GLF6. Таке стеження дуже дратувало скандального IT-магната, і поки Ілон Маск не був власником Twitter він просто просив Джека видалити обліковий запис, назвавши його "загрозою безпеці". Навіть пропонував Свіні $5 тис. відступних. Але Джек сміливо підняв суму до $50 тис., щоб оплатити навчання в коледжі. Хоча потім знизив вимоги до "можливості стажування в якій-небудь великій IT-компанії" за рекомендацією Маска, але бізнесмен відмовчався.

Джек заявив, що отримав чимало користі від свого бота: навчився програмувати, залучив передплатників у соціальних мережах і навіть отримав підробіток в UberJets. Крім того, він поговорив із самим Ілоном Маском, якого вже кілька років вважає своїм кумиром.

Коли Ілон Маск викупив Twitter, то акаунт Джека Свіні тут же заблокували. Примітно, що інші відомі персони, як-от Білл Гейтс і Джеф Безос, не звертають увагу на профілі, які відстежують їхні особисті літаки.

А ще ми розповідали, що Facebook заблокував акаунт Джека Свіні, через який він стежив за перельотами Володимира Путіна та інших олігархів. Тож, можливо, і в Threads Джека теж заблокують.

Так само Фокус повідомляв, що Ілон Маск зізнався у вживанні кетаміну. Каже, що таким чином лікує депресію і веселиться на вечірках.