Facebook заблокировал аккаунт парня, который следил за перелетами Путина и Маска

Страница Elon Mask's Jet закрыли без объяснений, но в Твиттере можно найти аккаунты с информацией о перелетах Путина и российских олигархов.

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Блоггер Джек Суини, который отслеживал перелеты частных самолетов известных людей вроде Илона Маска и Марка Цукерберга, заявил, что модераторы соцсети Facebook забанили его страницу. Об этом пишет businessinsider.com.

В Твиттере Суини написал, что его уведомили о том, что страница, на которой он публиковал данные о перелетах основателя корпорации Meta, "нарушает условия страниц Facebook" и поэтому была заблокирована.

В комментарии Insider Джек отметил, что Facebook не уточнила, что именно он нарушил. В итоге бот, собиравший информацию о перелетах, перестал работать и на других площадках, где Суини постит информацию.

"Я подал апелляцию, но не получил ответа", — сказал Суини.

Страницы в соцсети Facebook могут быть закрыты за публикацию вводящего в заблуждение контента, пропаганду, разжигания ненависти или нарушение Норм сообщества сайта, включая контент, который может "способствовать риску причинения вреда физической безопасности людей", пишет СМИ.

По мнению Суини, та информация, которую он обнародовал, не грозит чьей-либо безопасности, так как она находится в открытом доступе на специализированных сайтах, вроде ADS-B Exchange, отображающих перелеты всех зарегистрированных бортов. Любой желающий может ею воспользоваться, а бот Суини просто собирал данные и постил в конкретных соцсетях. Так, в Твиттере он ведет аккаунт @ElonJet, где подписчики, коих набралось более 500 тыс., могут узнать, куда и когда летал борт Илона Маска. Есть и аккаунты @PutinJet и @RUOligarchJets, позволяющие отследить перелеты Путина и российских олигархов вроде Абрамовича, Дерипаски, Блаватника.

Суини запустил @ElonJet в июне 2020 года, но впервые попал в заголовки газет в январе после того, как Маск предложил заплатить ему 5000 долларов за закрытие аккаунта в Твиттере, который отслеживал его местонахождение. Миллиардер сказал блогеру, что беспокоится о своей безопасности и ему "не нравится идея быть застреленным каким-то психом". Суини попросил 50 000 долларов, но Маск отказался.

Мы писали ранее, что Марк Цукерберг лишился 70 млрд долларов, потому что акции Meta сильно упали в цене.