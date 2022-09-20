Это провал: Марк Цукерберг потерял 70 миллиардов долларов из-за метавселенной

СЕО компании Meta теперь находится на 20-м месте в списке миллиардеров — там он не был с 2014 года.

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Личное состояние основателя Facebook (сейчас Meta) Марка Цукерберга в течение 2022 года сократилось на 71 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Специалисты связывают это падение не только с рыночными факторами, но и с проектом метавселенной.

Многие компании заинтересовались проектом Horizon Worlds: начали скупать виртуальные участки земли и виртуальную недвижимость, а также перепродавать эти активы. Некоторым удалось на этом заработать, однако сама Meta весь год терпит убытки. Согласно данным корпорации, опубликованным в 2022 году, в четвертом квартале 2021 года она потеряла 10 млрд долларов, пытаясь отстроить метавселенную. Это только часть той задачи, которую компания поставила перед собой, и рынки бурно отреагировали, урезав оценку компании на 200 млрд долларов в течение одного дня.

С начала 2022 года фондовые рынки оставались довольно волатильными на фоне надвигающейся рецессии. У других BigTech-компаний коллег ситуация не лучше. К примеру, цена акций Apple снизилась на 14%, цена акций Amazon упала на 26%, а стоимость материнской компании Google Alphabet просела на 29%.

Тем не менее, Meta выделяется среди остальных, потеряв 57% своей стоимости. Цукерберг владеет 350 млн акций компании, а это значит, что его личный капитал значительно сократился. Два года назад состояние Цукерберга составляло 106 млрд долларов, а когда в сентябре прошлого года акции Facebook поднялись до своего исторического максимума в 382 доллара, размер личного состояния увеличился до 142 млрд долларов, говорится в материале Bloomberg.

За последний год рейтинг Марка в списке миллиардеров Bloomberg снизился на 14 пунктов, и теперь он располагается на 20-м месте. Эксперты Bloomberg винят в этом метавселенную Horizon Worlds.

Ранее мы сообщали о том, что метавселенная может поменять правила игры в такой мощной отрасли, как экономика.