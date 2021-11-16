"Интернет, который нельзя отключить": эксперт рассказал как будет работать VR-вселенная

Собственная экономика, несравнимый опыт и яркие ощущения, — это малая часть того, что может предложить человечеству его самый амбициозный VR-проект "метавселенная".

Сингулярностью принято называть экспоненциальное ускорение технологического развития, в следствие которого жизнь человечества в корне изменится, например, если искусственный интеллект вытеснит человеческий и в конечном итоге выйдет из-под нашего контроля. Некоторые писатели-фантасты и футурологи предсказывают катастрофические последствия такой сингулярности, мол, машины станут доминирующим видом на планете. Но многие ученые уверены, что в ближайшем будущем этого уж точно не случится, учитывая, что достижения в области разработки ИИ и робототехники не столь "революционны". Однако можно утверждать, что заявленный многими компаниями проект под названием "метавселенная" определенно дает толчок для переосмысления сингулярности. В своей колонке айтишник и инвестор Абдалла Каблан поясняет, почему переход во вселенную виртуальной реальности так важен.

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Интернет нового поколения

Согласно недавнему анализу рынка, капитализация метавселенной может составить около $800 млрд к 2024 году. Это можно рассматривать как ожидаемый стремительный рост, однако многие люди задаются вопросом: что такое метавселенная? Дело в том, что у этого явления нет конкретного определения.

"Если вы думаете о сегодняшнем Интернете как о виртуальном двумерном (2D) пространстве, где вы можете создавать и делиться контентом, связываться с кем угодно, находясь в любом месте, то метавселенную можно рассматривать как виртуальное трехмерное (3D) пространство, где вы можете делать все то же самое, что и в современном Интернете, будучи полностью погруженными (через VR/AR). С вами происходило бы все точно то же, что и в реальном мире, но тут его заменит графика", — поясняет автор.

Проще говоря, существование в метавселенной — это эквивалент жизни в Интернете. Это открывает возможность создания нового мира, новой экономики и новых возможностей, считает колумнист.

Однако, в отличие от Интернета, погружение в виртуальную реальность заставит человеческий мозг выделять те же химические вещества (эндорфины, серотонин, дофамин), что и в реальном мире. Это сделает пребывание в VR более естественным и реалистичным, чем в 2D-пространстве Интернета. То есть вы полностью окунетесь в Интернет, а не просто будете смотреть на него.

"Пока что многие думают, что виртуальная реальность предназначена для геймеров, однако ее стоит воспринимать как своего рода врата в метавселенную", — полагает Каблан.

Что делает метавселенную уникальной?

Отвечая на этот вопрос, айтишник приводит такой пример: раньше у нас были мэйнфреймы, которые эволюционировали в персональные компьютеры, а те, в свою очередь, эволюционировали в мобильные устройства. Однако в случае со вселенной виртуальной реальности эволюцию не обязательно обеспечит какое-то новое устройство. Автор полагает, что сначала нас ждет своего рода "моделирование виртуальных миров и виртуальных сред, где с помощью VR и AR мы сможем развлекаться, работать, совершать покупки и все это переносить в мир реальный".

"Метавселенная — очень практичная концепция. Это не просто VR-концерты, 3D-собрания или цифровые активы, это идея, которая объединяет эти концепции и пытается объяснить, как все они связаны", — поясняет свою точку зрения автор.

Мэтью Болл, венчурный инвестор и поклонник VR-вселенной, обрисовал в общих чертах несколько ключевых идей, которые показывают, как будет выглядеть эта новая форма Интернета. Он определил, что:

метавселенная является постоянной, то есть она никогда не будет "отключена", уничтожена, ее работа не будет приостановлена;

она будет существовать и использоваться в режиме реального времени;

у нее не будет никаких ограничений касательно одновременного использования, т.е. если ее вдруг захотят посетить все люди, живущие на планете, они смогут это сделать;

опыт метавселенной будет сильно отличаться от сегодняшнего Интернета;

метавселенная будет иметь полностью функциональную экономику.

Интернет быстро становится лучшим местом для заработка; почти каждый бизнес перешел в онлайн, но цифровой экономике еще предстоит пройти долгий путь. Большинство транзакций по-прежнему фрагментированы, особенно в виртуальных пространствах, а инвестиции в цифровые товары все еще находятся в зачаточном состоянии. Кроме того, из-за возможности взаимодействия между различными поставщиками пользовательский контент будет играть огромную роль в VR-вселенной.

Метавселенная приведет к созданию новой экономики

Одним из важнейших элементов является платежная инфраструктура, которая, несомненно, станет одним из краеугольных камней метавселенной, считает Абдалла Каблан. Возможность покупать, продавать и, что наиболее важно, владеть вещами в новой VR-среде, может привести к ситуации, когда блокчейн станет едва ли не основной технологией для всей отрасли финтеха, а также для обмена ценностями и их хранения.

"Возможностей для экономического роста будет очень много, поскольку буквально возникнет новый мир, в котором пользователи будут взаимодействовать, совершать сделки, владеть, обмениваться и делиться ценностями. Сфера диджитал-активов также преобразуется. Политики все еще пытаются регулировать криптовалюты в реальном мире, а теперь им придется еще отрегулировать их в метавселенной", — пишет айтишник.

Пандемия Covid-19 способствовала тому, что мы в спешном порядке перенесли нашу жизнь в цифровой мир: мы работаем, ведем бизнес и общаемся в Интернете. Следующим рубежом станет существование в этом цифровом мире, который сформировался вокруг нас.

Ранее мы сообщали о том, что вселенная виртуальной реальности сможет поглотить реальность. Такой прогноз дал известный AR-разработчик Луи Розенберг.