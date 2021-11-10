"Метавселенная может "убить" реальность": создатель AR-системы дал неутешительный прогноз

Ученый-компьютерщик опасается того, что в VR-вселенной техно-компании смогут еще больше манипулировать людьми, вплоть до того, что просто не выпустят их в мир реальный.

Луи Розенберг, ученый-компьютерщик, сотрудник Исследовательской лаборатории ВВС и разработчик первой функциональной AR-системы, считает, что метавселенная, создаваемая Meta (экс-Facebook), может вырасти в то, что мы называем технологической антиутопией. Об этом он написал в своей авторской колонке для bigthink.com.

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В частности, программиста беспокоит возможность тотального контроля, который в виртуальной реальности осуществить довольно легко, по его мнению.

"Меня беспокоит, что создатели платформ будут контролировать всю инфраструктуру и беспрепятственно использовать все без исключения AR-инструменты", — написал Розенберг.

Среди проблем, которые выделяет ученый, главной является следующая: разработчики (или любая другая третья сторона) могут интегрировать так называемые "фильтрующие слои". За определенную плату некоторые пользователи этой функции смогут видеть не только аватары, но и реальных людей, которые за ними скрываются. Он полагает, что реализовать это технически вполне возможно. Например, над аватарами будут появляться своего рода метки, нажав на которые, юзер получит дополнительную информацию о владельце аватара.

"Фильтрующие слои могут быть использованы для того, чтобы буквально помечать людей: "алкоголик", "иммигрант", "атеист", "расист", "демократ" и так далее", — пишет он. "Таким образом можно усиливать политический раскол, изгнать определенные группы из какого-либо сообщества, разжигать ненависть".

А еще Луи беспокоит то, что метавселенная "заставит реальность исчезнуть", создав систему, в которой люди не могут просто отойти от своих устройств, чтобы иметь возможность взаимодействовать в реальном мире.

Идея состоит в том, полагает компьютерщик, что метавселенная может вырасти до точки, в которой она повлияет практически на все аспекты нашей жизни, и большинство юзеров просто не смогут из нее уйти.

"Это означает, что мы все будем постоянно подвергаться воздействию той ложной реальности, которую третьи стороны (компании вроде Meta, — ред.) могут захотеть показать нам, поскольку все будет преобразовано (по сути, искажено) при помощи AR/VR-технологий", — рассуждает Розенберг.

Розенберг не единственный, кого беспокоят антиутопические перспективы вселенной виртуальной реальности. Издание futurism.com сообщает, что Итан Цукерман, директор Инициативы по цифровой инфраструктуре Массачусетского университета, также недавно написал в The Atlantic статью, где раскритиковал амбициозный проект Марка Цукерберга.

"Цукерман создал очень раннюю версию VR-вселенной еще в 1994 году и считает, что она принесет больше вреда, чем пользы", — пишет издание.

"Обещанная метавселенная Facebook будет отвлекать нас от того мира, который Facebook помогла сломать", — написал Цукерман.

Ранее мы сообщали о том, что компания Nvidia собирается привнести больше виртуальности в реальный мир, наводнив его роботами и голографическими аватарами.