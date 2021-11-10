"Метавсесвіт може "вбити" реальність": творець AR-системи дав невтішний прогноз

Вчений-комп'ютерник побоюється того, що у VR-всесвіті техно-компанії зможуть ще більше маніпулювати людьми, аж до того, що просто не випустять їх у реальний світ.

Луї Розенберг, вчений-комп'ютерник, співробітник Дослідницької лабораторії ВПС та розробник першої функціональної AR-системи, вважає, що метавсесвіт, що створюється Meta (колишньою Facebook), може перерости у те, що ми називаємо технологічною антиутопією. Про це він написав у своїй авторській колонці для www.bigthink.com.

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Зокрема програміста турбує можливість тотального контролю, який у віртуальній реальності, на його думку, здійснити досить легко.

"Мене турбує, що творці платформ контролюватимуть всю інфраструктуру і безперешкодно використовуватимуть всі без винятку AR-інструменти", — написав Розенберг.

Серед проблем, які виділяє вчений, головною є така: розробники (або будь-яка інша третя сторона) можуть інтегрувати так звані шари, що "фільтрують". За певну плату деякі користувачі цієї функції зможуть бачити не лише аватари, а й реальних людей, які за ними ховаються. Він вважає, що це технічно цілком можливо. Наприклад, над аватарами будуть з'являтися певні мітки, натиснувши на які, користувач отримає додаткову інформацію про власника аватара.

"Шари, що фільтрують, можуть бути використані для того, щоб буквально позначати людей: "алкоголік", "іммігрант", "атеїст", "расист", "демократ" і так далі", — пише він. "У такий спосіб можна посилювати політичний розкол, вигнати певні групи з будь-якої спільноти, розпалювати ненависть".

А ще Луї турбує те, що метавсесвіт "змусить реальність зникнути", створивши систему, в якій люди не можуть просто відійти від своїх пристроїв, щоб мати можливість взаємодіяти у реальному світі.

Ідея полягає в тому, вважає комп'ютерник, що метавсесвіт може зрости до точки, в якій він вплине практично на всі аспекти нашого життя, і більшість користувачів просто не зможуть з нього піти.

"Це означає, що ми всі постійно піддаватимемося впливу тієї помилкової реальності, яку треті сторони (компанії на кшталт Meta, — ред.) можуть захотіти показати нам, оскільки все буде перетворене (по суті, спотворене) за допомогою AR/VR-технологій", — Міркує Розенберг.

Розенберг не єдиний, кого непокоїть антиутопічні перспективи всесвіту віртуальної реальності. Видання futurism.com повідомляє, що Ітан Цукерман, директор Ініціативи з цифрової інфраструктури Массачусетського університету, також нещодавно написав у The Atlantic статтю, де розкритикував амбітний проект Марка Цукерберга.

"Цукерман створив дуже ранню версію VR-всесвіту ще у 1994 році і вважає, що він принесе більше шкоди, ніж користі", — пише видання.

"Обіцяний метавсесвіт Facebook відволікатиме нас від того світу, який Facebook допоміг зламати", — написав Цукерман.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Nvidia збирається внести більше віртуальності в реальний світ, заповнивши його роботами та голографічними аватарами.