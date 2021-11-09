Омнівсесвіт замість Мета: Nvidia виведе віртуальні аватари в реальний світ (відео)

За задумом компанії, людям не знадобиться занурюватися у VR із головою. Натомість, віртуальні елементи наповнять нашу реальність.

9 листопада компанія Nvidia анонсувала платформу під назвою Omniverse Avatar, яка має покращити реальний світ за допомогою віртуальних "агентів". Подробиці опубліковані на офіційному сайті.

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За словами розробників, нова платформа поєднує різні технології Nvidia, включаючи штучний інтелект для розпізнавання мови, комп'ютерний зір і тривимірне моделювання. З її допомогою користувачі зможуть створювати аватарів — інтерактивних 3D-персонажів, які зможуть розрізняти людей, вести бесіди на різні теми і розуміти усні команди.

Nvidia стверджує, що віртуальні помічники легко налаштовуватимуться практично для будь-якої сучасної галузі і можуть допомогти з рутинними операціями у процесі роботи з клієнтами: із замовленнями в ресторанах, банківськими консультаціями, призначенням зустрічей, бронюванням тощо.

"Настала зоря інтелектуальних віртуальних помічників", — підкреслив гендиректор компанії Дженсен Хуанг.

На конференції NVIDIA GTC Хуанг розповів про кілька перспективних застосувань Omniverse Avatar:

Project Tokkio для підтримки клієнтів,

NVIDIA DRIVE Concierge для "розумного" транспорту,

Project Maxine для відеоконференцій.

У першому випадку гендиректор представив аватар у вигляді "мультяшної" копії себе, яка спромоглася самостійно поговорити з його колегами на наукові теми.

Після цього Дженсен Хуанг описав можливості віртуального аватара як бізнес-помічник для рестораторів. Маленький білий робот з'явився на екрані, щоб допомогти клієнтам замовити страви. "Розумні" алгоритми NVIDIA AI і Megatron 530B дозволили йому розпізнати обличчя та міміку двох людей, розуміти їх мову та відповідати на запитання, щоправда, щоразу йому потрібно було кілька секунд на обробку запиту.

[ + – ] Віртуальний помічник у ресторані Фото: Скриншот

Omniverse Avatars також знайшли застосування у платформі DRIVE Concierge AI для автомобілів. Віртуальний помічник на базі бортового комп'ютера підказав оптимальний режим керування, щоб вчасно дістатися пункту призначення. Крім того, він на прохання водія встановив нагадування про зниження запасу ходу машини до 100 миль.

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Дженсен Хуанг також продемонстрував здатність Project Maxine додавати сучасні відео- та аудіофункції додатків для віртуального співробітництва та створення контенту. Жінка зв'язалася зі співрозмовником з кафе, проте Omniverse Avatar змінила її одяг і зачіску на більш ділові, а також переклала мову з англійської на французьку, іспанську та німецьку мови зі збереженням тембру голосу та інтонацій.

За розпізнавання промови відповідає пакет програмного забезпечення під назвою NVIDIA Riva. Алгоритми розпізнають слова кількома мовами і генерує відповіді з можливістю перетворення друкованого тексту на усне мовлення. Навчена мовна модель Megatron 530B здатна "розуміти" природну мову.

Аватари є частиною великого проекту "Омнівсесвіт", який конкурує з "Метавсесвітом" компанії Meta (колишня Facebook). Як зазначають аналітики The Verge, Nvidia прагне не так перенести діяльність людини у віртуальну реальність, як перенести в реальний світ цифрові копії людей, які зможуть взаємодіяти з реальними людьми і одне з одним.

"Неясно, наскільки корисна ця технологія в реальному світі. Наприклад, виникає резонне питання: чи справді клієнти віддадуть перевагу такому виду інтерактивної взаємодії (спілкування з роботом) простому вибору потрібних їм елементів з меню", — зазначили експерти, нагадавши про довгий час відгуку ШІ-робота.

Раніше писали, як Facebook планував викачувати гроші за допомогою метавсесвіту. Ще у 2018 році співробітники компанії розробили концепцію віртуальної реальності, яка має викликати "шок та трепет" у користувачів.

Нещодавно Microsoft презентував власний метавсесвіт під назвою Mesh: що про нього відомо. Як стверджує компанія, сервіс буде доступний будь-якому власнику гаджета у 2022 році.