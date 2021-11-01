Стало відомо, як у Facebook планували викачувати гроші за допомогою метавсесвіту

Автор концепції Metaverse Джейсон Рубін заявляв, що проєкт повинен викликати "шок і трепет", як у самих авторів, так і в користувачів. Інакше — не варто його починати.

Корпорація Meta (у минулому Facebook) ще в 2018 році склала план зі створення метавсесвіту. Про це пише CNBC, посилаючись на отриманий документ трирічної давності.

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У червні 2018 року керівник проєкту Oculus Джейсон Рубін (зараз він обіймає посаду віцепрезидента Meta) відправив кільком топменеджерам Facebook презентацію на 50 сторінок із назвою "Метавсесвіт". У ній автор докладно описав необхідність заволодіти ринком віртуальної реальності за допомогою продукту, з яким у майбутньому ніхто не зможе конкурувати. На його думку, успішний метавсесвіт має бути таким, що лякає — настільки амбітним, сміливим і таким, що змінює життя, що розробники самі боялися б свого проєкту.

"Ми вважаємо, щоб подолати байдужість споживачів до віртуальної реальності, потрібно передати їм те, чого вони очікують і хочуть від посередника: Метавсесвіт", — зазначив Джейсон Рубін. — "Якщо надання метавсесвіту, який ми мали намір побудувати, не лякає нас самих до чортиків, значить, це не той метавсесвіт, який ми повинні будувати".

Він описав, як користувачі буквально занурюватимуться в океан реклами і купуватимуть віртуальні товари. Згідно з уявленнями Рубіна, люди також заводитимуть стосунки й укладатимуть шлюби у VR-всесвіті, щоб проводити якнайменше часу в реальному світі, який він назвав "м'ясним всесвітом".

"Глава Oculus 12 разів використав фразу "шок і трепет", щоб описати бажаний вплив нового середовища на аудиторію", — зазначає ЗМІ.

Facebook придбав компанію Oculus у 2014 році за $2 млрд, а станом на червень 2018 року VR-гарнітуру для ігор від цього бренду використали 250 активних користувачів, проте технологія не набула широкої популярності серед негеймерів. Як припустив Джейсон Рубін, середній споживач чекає, коли віртуальна реальність повністю сформується: "Тільки масовий запуск зможе привернути увагу тих, хто сумнівається у VR і відкладає використання цієї технології "на завтра".

Він додав, що перший метавсесвіт, який завоює популярність, опиниться "на коні" і зможе витіснити конкурентів із ринку віртуальної реальності, таких як Google, Apple, Sony, HTC та Valve. На той момент глава Oculus був упевнений, що Facebook зможе за 4 роки побудувати інтернет-середовище самостійно.

"Давайте не будуватимемо метасвіт із метою допомогти іншим платформам накопичувати й утримувати споживачів", — йшлося у презентації. "Давайте збудуємо метавсесвіт, щоб вони взагалі не займалися бізнесом віртуальної реальності".

Однак у нещодавньому інтерв'ю Рубін заявив, що компанія відмовилася від такого підходу і планує зробити VR-всесвіт відкритим для інших компаній.

У своїй доповіді топменеджер описав вигаданого користувача на ім'я Прія та її життя у метавсесвіті. Дівчина відвідує віртуальне місто з магазинами, театром і будинком Facebook, що нагадує церкву, витрачає внутрішню валюту на нову стрижку для аватара, а потім виходить заміж за іншого користувача, схожого на огра. Учасники проєкту зможуть витрачати гроші на зброю, одяг, нерухомість та предмети, що наголошують на статусі. Відомі бренди, напевно, захочуть розміщувати свою рекламу на найвидніших місцях і впроваджувати свої товари у віртуальне життя.

[ + – ] Як виглядатиме всесвіт віртуальної реальності Фото: Скриншот

"Єдине, на що вона витрачає стільки ж часу, скільки на метавсесвіт — це робота, їжа, спілкування та сон у "м'ясному всесвіті". Її розваги все більше і більше проходять віртуально. Цьому допомагають Netflix, Facebook, Instagram та інші інтеграції з Metaverse", — пояснив Рубін.

За даними CNBC, одним з отримувачів листа з презентацією був член правління Facebook Марк Андріссен, який не схвалив ідеї Рубіна. Можливо, він був проти, тому що був одним із перших інвесторів Oculus та інвестором ігрової платформи Roblox, усередині якої розвивається власний віртуальний всесвіт. Презентацію також отримали Ендрю Босворт, голова підрозділу апаратного забезпечення Facebook, якого призначили технічним директором із наступного року, а також віцепрезидент із VR Х'юго Бард. Сам Джейсон Рубін підтвердив достовірність документа в інтерв'ю CNBC.

Як повідомляє видання, стратегія, описана Рубіним, започаткувала футуристичні амбіції Цукерберга і потім підштовхнули останнього до перейменування компанії в Meta. 28 жовтня 2021 року засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив, що вважає метавсесвіт новим досягненням цифрових технологій, якому знадобиться 5-10 років, щоб завоювати популярність. У цьому цифровому просторі люди зможуть жити, працювати та розважатися. Незадовго до цього компанія оголосила, що підрозділ Reality Labs, що спеціалізується на віртуальній та доповненій реальності, стане окремим сегментом фінансової звітності з четвертого кварталу.

Раніше Марк Цукерберг розповів про майбутнє Facebook: Metaverse, віртуальний будинок Horizon Home, віртуальне робоче місце Horizon Workrooms та інші інновації. За його словами, цифрова реальність змусить користувачів відмовитись від смартфонів, ноутбуків та інших пристроїв.