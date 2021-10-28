Без смартфонів і ноутбуків: Марк Цукерберг розповів про майбутнє Facebook (фото, відео)

У процесі онлайн-конференції засновник компанії розповів про метавсесвіт, віртуальний будинок Horizon Home, віртуальне робоче місце Horizon Workrooms і низку інших новаторських рішень.

Засновник Facebook Марк Цукерберг організував онлайн-трансляцію конференції під назвою "Facebook Connect 2021", яка велася на YouTube, під час якої відреагував на критику на адресу діяльності соцмережі та поділився своїм баченням потенціалу в галузях, що належать до доповненої та віртуальної реальностей.

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Facebook Papers — реакція Цукерберга

Цукерберг передусім прокоментував ситуацію з розслідуванням The Wall Street Journal про негативний вплив Instagram на психоемоційний стан підлітків. Він зазначив, що нападки на його компанію почалися якраз у той час, коли нею планувалося запустити "дитячий Instagram". Унаслідок проєкт було відкладено.

Однак, незважаючи на всі випади у ЗМІ, враховуючи скандал зі звинуваченнями Цукерберга та його дружини в харасменті та дискримінації, Facebook може похвалитися чудовими фінансовими показниками. За його словами, виторг компанії досяг 29,01 млрд, зокрема завдяки онлайн-торгівлі.

Він зазначив, що незважаючи на складнощі, Facebook має намір розвивати технології для побудови кращого майбутнього.

Анонс Метавсесвіту

Велику увагу Цукерберг приділив анонсуванню своєї концепції "метасвіту". Він поставив за мету допомогти людям уникнути комп'ютерних моніторів та екранів смартфонів, залишивши можливість спілкування з будь-якої точки планети. Головна ідея метавсесвіту полягає в тому, що весь контент в інтернеті можна буде переглядати у вигляді голограм. Для цього потрібно використовувати спеціальні "розумні" окуляри віртуальної реальності Oculus, реліз яких уже відбувся разом із Ray Ban у вересні. Вони мають вбудовану камеру, яка дозволяє робити знімки та записувати відео, а також отримувати дзвінки та слухати музику.

У контексті метавсесвіту Цукерберг представив розробку Facebook Horizon Home, яка дозволить кожному користувачеві створювати власний будинок, гуляти по ньому, спілкуватися з друзями і грати з ними. До того ж, можна буде створювати власні віртуальні світи зі своїми предметами й оточенням. Схожим чином буде створено Horizon Workrooms, лише для створення робочого місця або місця для проведення конференцій чи зустрічей. При цьому Цукерберг запевнив, що буде гарантована безпека особистих даних і конфіденційність.

Метавсесвіт, на думку Цукерберга, допоможе також в освіті. Наприклад, можна буде завантажити 3D – модель машини та навчитися її розбирати, чи вивчати планети Сонячної системи.

Не обійшлося без популярних комп'ютерних ігор. Цукерберг анонсував розробку GTA San Andreas спеціально для окулярів віртуальної реальності Oculus — користувач зможе опинитися на вулицях GTA San Andreas та пограти за головного героя від першої особи.

Метавсесвіт та екологія

Засновник Facebook упевнений, що нові розробки нададуть можливість працювати людям на "віддаленці", що зі свого боку позитивно позначиться на екології планети, оскільки не потрібно багато пересуватися через роботу.

Цукерберг повідомив, що на реалізацію метавсесвіту підуть роки, а поточна презентація — лише початок довгого шляху.

"Нас вважають соцмережею, але ми давно компанія, яка з'єднує людей. Facebook — це те, що ми могли створити тоді, враховуючи реалії та технології того часу", — сказав Цукерберг.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання The Verge частково опублікували матеріали з документів, які викривають таємниці закулісної діяльності Facebook. Йшлося про деякі категорії інформації, що розкриває внутрішню діяльність компанії.