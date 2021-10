Instagram планує витратити $ 0,4 млрд на залучення підліткової аудиторії

Компанія продовжить робити ставку на дітей, не зважаючи на критику і власні дослідження про те, що додаток провокує депресію та психічні розлади у дівчаток.

Instagram стурбований втратою частини користувачів-підлітків через нещодавні розслідування The Wall Street Journal про руйнівний вплив соцмережі Instagram на психіку підлітків і планує виділити значну частину свого бюджету на просування сервісу в молодіжному середовищі. Про це повідомляє The New York Times.

Таке рішення було прийнято в зв'язку з публікаціями документів Facebook, які говорять про те, що корпорація знала про згубний вплив соцмереж на психіку молодих людей, але промовчала про це. Зокрема журналісти The Wall Street Journal відзначили, що мова йде про дослідження на замовлення Facebook характерної для Instagram проблеми так званого соціального порівняння. Іншими словами, було помічено, що підлітки оцінюють власну значимість, порівнюючи з привабливістю, успішністю, багатством і успіхом інших. Це в свою чергу може викликати негативну самооцінку у молодих людей, особливо у дівчат, і ввести в потенційно небезпечний стан депресії.

Однак, за словами представників Facebook, не все так драматично. Маркетологи компанії повідомили, що сервіс спрямовує на залучення підлітків далеко не весь маркетинговий бюджет, хоча і вважають цю частину користувачів такою, яка визначає тренди.

Варто зазначити, що починаючи з 2018 року, майже весь річний маркетинговий бюджет Instagram був спрямований на рекламу, орієнтовану на підлітків, а в цьому році бюджет становить 390 мільйонів доларів. За словами журналістів Times це пов'язано з тим, що Instagram стикається з жорсткою конкуренцією з такими сервісами, як TikTok і Snapchat.

Нагадаємо, що 4 жовтня в другій половині дня користувачі з України почали стикатися з проблемами в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp. За словами віце-президента Facebook Сантоша Джанардхана, падіння сталося через збої в конфігурації маршрутизаторів, а не в результаті аварії або хакерської атаки.

В результаті збоїв в роботі Facebook, WhatsApp, Instagram та інших соцмереж, користувачі цих платформ почали масово переходити в Telegram.