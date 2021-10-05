До Telegram через збої у Facebook та Instagram за добу приєдналися 70 млн осіб, — Дуров

Засновник месенджера привітав нових користувачів і пообіцяв, що платформа не підведе їх, коли "це зроблять інші".

У результаті збоїв у роботі Facebook, WhatsApp, Instagram та інших соцмереж, користувачі цих платформ почали масово переходити в Telegram. Як повідомляє творець популярної платформи Павло Дуров, за добу в Telegram перейшло 70 мільйонів чоловік.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Щоденні темпи зростання Telegram на порядок перевищили норму, і за один день ми прийняли понад 70 мільйонів біженців із інших платформ. Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, тому що Telegram продовжував бездоганно працювати для переважної більшості наших користувачів", — йдеться в повідомленні.

Проте Дуров зазначив, що користувачі з Північної та Південної Америки стикалися з низькою швидкістю, оскільки мільйони людей поспішили зареєструватися в мережі в один час.

"Новим користувачам я хотів би сказати таке — ласкаво просимо в Telegram, найбільшу незалежну платформу для обміну повідомленнями. Ми не підведемо вас, коли це зроблять інші", — пообіцяв Дуров, підкресливши при цьому, що платформа Telegram випереджає своїх найближчих конкурентів на багато років.

Нагадаємо, що 4 жовтня в другій половині дня користувачі соцмереж зіткнулися з масштабним збоєм у роботі Facebook, WhatsApp та Instagram. Люди відчували труднощі при вході в аккаунт і спробі зайти на сайт.

Як повідомили пізніше експерти, автономна мережа Facebook відключилася від інтернету, що призвело до падіння платформ, які належать компанії.