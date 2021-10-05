К Telegram из-за сбоев в Facebook и Instagram за сутки присоединились 70 млн человек, - Дуров

Основатель мессенджера поприветствовал новых пользователей и пообещал, что платформа не подведет их, когда "это сделают другие".

В результате сбоев в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других соцсетей, пользователи этих платформ начали массово переходить в Telegram. Как сообщает создатель популярной платформы Павел Дуров, за сутки в Telegram перешло 70 миллионов человек.

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"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей",- говорится в сообщении.

Тем не менее Дуров отметил, что пользователи из Северной и Южной Америки сталкивались с низкой скоростью, поскольку миллионы людей поспешили зарегестрироваться в сети в одно время.

"Новым пользователям я хотел бы сказать следующее — добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу для обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие", — пообещал Дуров, подчеркнув при этом, что платформа Telegram опережает своих ближайших конкурентов на много лет.

Напомним, что 4 октября во второй половине дня пользователи соцсетей столкнулись с масштабным сбоем в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. Люди испытывали трудности при входе в аккаунт и попытке зайти на сайт.

Как сообщили позже эксперты, автономная сеть Facebook отключилась от Интернета, что привело к падению платформ, принадлежащих компании.