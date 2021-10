Instagram планирует потратить $0,4 млрд на привлечение подростковой аудитории

Компания продолжит делать ставку на детей, несмотря на критику и собственные исследования о том, что приложение провоцирует депрессию и психические расстройства у девочек.

Instagram обеспокоен потерей части пользователей-подростков из-за недавнего расследования The Wall Street Journal о разрушительном влиянии соцсети Instagram на психику подростков и планирует выделить значительную часть своего бюджета на продвижение сервиса в молодежной среде. Об этом сообщает The New York Times.

Такое решение было принято в связи с публикациями документов Facebook, которые говорят о том, что корпорация знала о пагубном влиянии соцсетей на психику молодых людей, но умолчала об этом. В частности журналисты The Wall Street Journal отметили, что речь идет об исследовании по заказу Facebook характерной для Instagram проблеме так называемого социального сравнения. Иными словами, было замечено, что подростки оценивают собственную значимость, сравнивая с привлекательностью, успешностью, богатством и успехом других. Это в свою очередь может вызвать негативную самооценку у молодых людей, особенно у девушек, и ввести в потенциально опасное состояние депрессии.

Однако, по словам представителей Facebook, не все так драматично. Маркетологи компании сообщили, что сервис направляет на привлечение подростков далеко не весь маркетинговый бюджет, хотя и считают эту часть пользователей определяющей тренды.

Стоит отметить, что начиная с 2018 года, почти весь годовой маркетинговый бюджет Instagram был направлен на рекламу, ориентированную на подростков, а в этом году бюджет составляет 390 миллионов долларов. По словам журналистов Times это связано с тем, что Instagram сталкивается с жесткой конкуренцией с такими сервисами, как TikTok и Snapchat.

Напомним, что 4 октября во второй половине дня пользователи из Украины начали сталкиваться с проблемами в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. По словам вице-президента Facebook Сантоша Джанардхана, падение произошло по причине сбоев в конфигурации маршрутизаторов, а не в результате аварии или хакерской атаки.

В результате сбоев в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других соцсетей, пользователи этих платформ начали массово переходить в Telegram.