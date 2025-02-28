Индексация пенсий с 1 марта в Украине: кому увеличат выплаты до 1500 гривен

Индексация даст возможность увеличить пенсии почти для 10 млн пенсионеров. Размер увеличения не может превышать 1500 гривен и быть ниже 100 гривен.

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В Украине с 1 марта начнется индексация пенсий, их размер увеличится на 11,5% почти для 10 млн пенсионеров. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале заседания Кабинета Министров.

В феврале Украина выплатила 62,2 млрд гривен на пенсии, а на субсидии и другие выплаты потрачено еще около 5 млрд гривен, сообщил он.

"Имеем поддержку партнеров и необходимые ресурсы для дальнейшего обеспечения всех выплат", — заявил глава правительства.

Согласно действующему законодательству, ежегодно 1 марта должна происходить индексация пенсий.

Размер увеличения пенсий после индексации не может превышать 1500 гривен и быть менее 100 гривен. В последнем случае устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного минимума.

Шмыгаль напомнил, что с 1 марта подешевеют 100 наиболее популярных лекарств. Кроме этого, договоренности с украинскими фармпроизводителями позволят снизить стоимость еще 100 препаратов от 10 до 50% в зависимости от типов лекарств.

Напомним, в Украине хотят ввести дополнительно к солидарной накопительную пенсионную систему. Она может начать действовать с 2026 года.

Фокус ранее писал, что в Украине не будут снижать пенсионный возраст. Чтобы выйти на пенсию в 65 лет нужно иметь минимум 15 лет стажа.