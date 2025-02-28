Індексація пенсій з 1 березня в Україні: кому збільшать виплати до 1500 гривень

Індексація дасть можливість збільшити пенсії майже для 10 млн пенсіонерів. Розмір підвищення не може перевищувати 1500 гривень і бути нижчим за 100 гривень.

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В Україні з 1 березня розпочнеться індексація пенсій, їхній розмір збільшиться на 11,5% майже для 10 млн пенсіонерів. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на початку засідання Кабінету Міністрів.

У лютому Україна виплатила 62,2 млрд гривень на пенсії, а на субсидії та інші виплати витрачено ще близько 5 млрд гривень, повідомив він.

"Маємо підтримку партнерів і необхідні ресурси для подальшого забезпечення всіх виплат", — заявив глава уряду.

Згідно з чинним законодавством, щороку 1 березня має відбуватися індексація пенсій.

Розмір збільшення пенсій після індексації не може перевищувати 1500 гривень і бути меншим за 100 гривень. В останньому випадку встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного мінімуму.

Шмигаль нагадав, що з 1 березня подешевшають 100 найпопулярніших ліків. Крім цього, домовленості з українськими фармвиробниками дадуть змогу знизити вартість ще 100 препаратів від 10 до 50% залежно від типів ліків.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити додатково до солідарної накопичувальну пенсійну систему. Вона може почати діяти з 2026 року.

Фокус раніше писав, що в Україні не будуть знижувати пенсійний вік. Щоб вийти на пенсію в 65 років потрібно мати мінімум 15 років стажу.