Підвищення пенсійного віку в Україні: чого чекати у 2025 році

Наразі Україна не може дозволити собі зниження пенсійного віку.

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Наразі пенсійний вік становить 60, 63 і 65 років. Найближчим часом його підвищення не планується, проте цього року вийти на пенсію стане складніше. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак, передає видання "РБК-Україна".

Чиновниця Дар'я Марчак заявила, що найближчим часом переглядати пенсійний вік не планується — ні в бік зниження, ні в бік підвищення.

"Період життя на пенсії становить близько 15 років. Треба розуміти, що в нас надмірна передчасна смертність чоловіків трапляється приблизно у віці 45-50 років. У тих, хто доживає до пенсійного віку, потім період більш-менш стандартний. Тому перегляд пенсійного віку поки що не передбачається", — заявила вона.

Марчак наголосила, що Україна не може дозволити собі зниження пенсійного віку. За даними за 2021 рік, середня тривалість життя становила 62 роки.

Мінімальна кількість стажу, яку потрібно набути, щоб вийти на пенсію цього року зросла:

для виходу на заслужений відпочинок у 60 років у 2025 році потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу;

у 63 роки — 22 роки страхового стажу;

у 65 років — 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.