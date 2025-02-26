Деякі пенсіонери отримають дві виплати в березні: кому це доступно

В Україні право на отримання двох пенсій мають громадяни зі встановленою групою інвалідності.

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Деяким громадянам у березні 2025 року буде доступне оформлення двох пенсійних виплат одночасно. Згідно з українським законодавством, додаткова пенсія надається виключно вразливим категоріям населення. Про це йдеться в поясненні пресслужби одного з Департаментів соцзахисту населення.

За словами фахівців із соціального захисту, в Україні право на отримання двох пенсій мають громадяни зі встановленою групою інвалідності. Таким особам держава надає стандартну пенсійну виплату за віком, а також додаткову допомогу по інвалідності.

У 2025 році виплати для таких громадян не переглядатимуть, тобто залишаться на рівні минулого року. Так, особи з інвалідністю з дитинства мають право на такі суми:

для першої групи — 100% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році — 2,36 тис. грн);

для другої групи — 80% від розміру прожиткового мінімуму;

для третьої групи — 60% від розміру прожиткового мінімуму;

для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 70% від розміру прожиткового мінімуму.

Також оформити другу пенсію в березні зможуть особи з інвалідністю в разі втрати годувальника.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак водночас потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.