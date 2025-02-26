Некоторые пенсионеры получат две выплаты в марте: кому это доступно

В Украине право на получение двух пенсий имеют граждане с установленной группой инвалидности.

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Некоторым гражданам в марте 2025 года будет доступно оформление двух пенсионных выплат одновременно. Согласно украинскому законодательству, дополнительная пенсия предоставляется исключительно уязвимым категориям населения. Об этом говорится в объяснении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения.

По словам специалистов по социальной защите, в Украине право на получение двух пенсий имеют граждане с установленной группой инвалидности. Таким лицам государство предоставляет стандартную пенсионную выплату по возрасту, а также дополнительное пособие по инвалидности.

В 2025 году выплаты для таких граждан не будут пересматривать, то есть останутся на уровне прошлого года. Так, лица с инвалидностью с детства имеют право на такие суммы:

для первой группы — 100% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году — 2,36 тыс. грн);

для второй группы — 80% от размера прожиточного минимума;

для третьей группы — 60% от размера прожиточного минимума;

для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 70% от размера прожиточного минимума.

Также оформить вторую пенсию в марте смогут лица с инвалидностью в случае потери кормильца.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.