Повышение пенсионного возраста в Украине: чего ждать в 2025 году

В настоящее время Украина не может позволить себе снижение пенсионного возраста.

Related video

Сейчас пенсионный возраст составляет 60, 63 и 65 лет. В ближайшее время его повышение не планируется, однако в этом году выйти на пенсию станет сложнее. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, передает издание "РБК-Украина".

Чиновница Дарья Марчак заявила, что в ближайшее время пересматривать пенсионный возраст не планируется — ни в сторону снижения, ни в сторону повышения.

"Период жизни на пенсии составляет около 15 лет. Надо понимать, что у нас чрезмерная преждевременная смертность мужчин случается примерно в возрасте 45– 50 лет. У тех, кто доживает до пенсионного возраста, затем период более или менее стандартный. Поэтому пересмотр пенсионного возраста пока не предусматривается", — заявила она.

Марчак подчеркнула, что Украина не может позволить себе снижение пенсионного возраста. По данным за 2021 год, средняя продолжительность жизни составляла 62 года.

Минимальное количество стажа, которое нужно приобрести, чтобы выйти на пенсию в этом году выросло:

для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2025 году нужно иметь минимум 32 года страхового стажа;

в 63 года – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.