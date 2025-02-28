В Кабміні розповіли, коли Україна додасть до солідарної накопичувальну систему пенсій

В Мінсоцполітики сподіваються на ухвалення законопроєкту щодо накопичувального рівня вже цього року, щоб з 2026 вже почалась його імплементація.

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В Україні додатково до солідарної системи накопичувальна пенсійна система може почати діяти вже наступного року. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

За її словами, Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміну проєкт закону про накопичувальну пенсійну систему. Коли уряд його схвалить, документ буде передано на розгляд уже Верховною Радою.

Чиновниця зазначила, що цей законопроєкт було складено з урахуванням глибокого аналізу попередніх подібних ініціатив, зокрема врахував їхні недоліки. При цьому проводилися консультації з профспілками, роботодавцями та міжнародними експертами.

"Ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи гальмували", — зазначила Марчак.

Марчак не ручається, що Верховна Рада швидко схвалить законопроєкт, але в міністерстві переконані, що потрібна кількість голосів там усе ж набереться. За її словами, у Мінсоцполітики сподіваються на ухвалення закону вже цього року, щоб у 2026-му його положення вже набули чинності.

Нагадаємо, Дар'я Марчак також заявила, що наразі Україна не може дозволити собі зниження пенсійного віку.

Фокус писав про те, які будуть виплати мінімальної пенсії у 2025 році.