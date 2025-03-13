TikTok можно будет пользоваться только до 22-00: кого касаются новые правила соцсети

Для пользователей в возрасте до 16 лет вводят ежедневный лимит экранного времени, а в поздние часы будут призывать их отложить телефон.

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TikTok вводит новые функции, чтобы родители могли больше контролировать активность подростков в соцсети и для улучшения их режима. Об этом сообщили в компании.

Первое изменение касается расширения функций Family Pairing — родительского контроля в TikTok. Теперь родители смогут управлять тем, сколько времени и когда именно их дети проводят в соцсети.

С помощью новой функции Time Away родители смогут решать, когда подросткам нужно сделать паузу от телефона. В частности, это может быть семейное время, часы обучения в школе или выходные.

Взрослые смогут установить повторяющийся график, который лучше всего будет соответствовать особенностям их семьи. Если планы меняются и подростку нужно дополнительное время в сети, решение будет за родителями.

Еще одно обновление Family Pairing — обновление, которое позволит следить за подписками и подписчиками подростков. Кроме того, они смогут видеть, какие аккаунты были заблокированы.

Иллюстрация, как выглядит новый функционал для родителей в TikTok Фото: TikTok

В TikTok заверили, что слышат просьбы родителей знать больше о контенте, который смотрят их родители. В ближайшие месяцы на платформе будет реализован новый функционал для этого: если подросток будет сообщать о контенте, который может противоречить правилам, он сможет одновременно предупреждать об этом взрослых. Такая возможность будет доступна, даже если семья не использует Family Pairing.

В общем для пользователей родительского контроля добавили более 15 функций, в частности:

Родители смогут повторно включать ленту, посвященную науке, технологиям, инженерии и математике, даже если подросток ее выключил. Такая лента доступна уже в более чем 100 странах и еженедельно ею пользуются миллионы несовершеннолетних пользователей. Взрослые смогут устанавливать ежедневные ограничения времени использования экрана, например 30 минут в будни и 45 минут в выходные. Когда лимит будет достигнут, TikTok можно будет использовать, только получив уникальный пароль от родителей. Если лимит не установлен, для всех подростков по умолчанию он будет составлять 60 минут в день. Если подросток захочет сделать свой профиль публичным, его по умолчанию будут возвращать к частным настройкам.

Второе изменение не имеет названия, но призвано поощрить молодежь откладывать телефон в ночные часы. Для подростков в возрасте до 16 лет после 22:00 лента "Для вас" будет прерываться новой функцией сворачивания.

"На момент запуска это полноэкранный режим с успокаивающей музыкой, который поможет подросткам расслабиться и помнить о времени", — пояснили в TikTok.

Иллюстрация, как выглядит предупреждение с призывом отдохнуть Фото: TikTok

Предупреждение можно будет свернуть, продолжив просмотр контента. Однако вскоре после первого напоминания приложение будет показывать второе, которое будет уже труднее закрыть. Кроме того, как и раньше, подросток ночью не приходят уведомления из соцсети, и изменить это нельзя.

Отмечается, что в странах, где функционал уже пилотно работает, подавляющее количество подростков выбирает оставить напоминание о ночном отдыхе. В ближайшие недели компания также хочет добавить упражнения по медитации, ведь исследования показывают, что это может улучшить качество сна.

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