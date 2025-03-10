Тюльпаны не едят: ученые предостерегают от опасного тренда в TikTok (видео)

В соцсетях набирают популярность ролики, когда девушки пробуют на вкус первые весенние цветы — тюльпаны. Однако врачи говорят, что это опасно.

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Тренд на поедание цветов набирает обороты в TikTok. Пользователи соцсетей массово пробуют лепестки тюльпанов перед камерой и делятся впечатлениями. Однако врачи отмечают, что это опасный тренд. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на биолога.

Есть тюльпаны вредно для здоровья

Тренд появился после 8 марта, когда большое количество женщин получили в подарок букеты тюльпанов.

Врач-аллерголог Марина Борисюк говорит, что новый тренд опасен. Особенно это касается людей с аллергией на пыльцу. Также сырые растения могут вызвать гастрит и проблемы с поджелудочной железой.

Сейчас некоторые видео набирают миллионы просмотров, и все больше пользователей приобщаются к этому. Женщины жарят цветы или же едят их просто так. Некоторые блогеры утверждают, что тюльпаны сладкие и вкусные, а некоторые не могут съесть даже лепесток, потому что они горькие на вкус.

Эксперты отмечают, что употреблять обычные тюльпаны в пищу — опасно. Биолог и ботаник Алексей Коваленко говорит, что съедобные у тюльпанов только лепестки, чаще всего их использовали для декора, потому что особой вкусовой ценности цветы не имеют. Иногда их пропитывают сладким сиропом.

Тычинки и пестики перед употреблением из цветка удаляют: их части плохо перевариваются организмом человека, а завязь уже может содержать токсичные вещества.

Есть тюльпаны вредно для здоровья

Больше всего токсичных веществ содержит луковица растения. Несмотря на это, корни тюльпана когда-то таки употребляли в пищу. Это было распространено в Нидерландах во время Второй мировой войны из-за кризиса продовольствия. Даже известная актриса Одри Хепберн выжила только благодаря цветочным луковицам.

В тюльпанах содержится токсичное вещество

Тюльпаны содержат вещества тюлипалин А и В и тюлипозид. Для человека они могут быть ядовитыми, особенно тюлипалин А. При попадании в организм человека тюльпанин может вызвать тошноту, головокружение или даже тяжелое отравление.

Тюльпаны могут вызвать аллергию и гастрит

Больше всего этих соединений содержится в луковице, однако есть они и в зеленой части цветка и могут быть в завязи. Измерить токсичность тюльпанов сложно, поскольку она варьируется в зависимости от сорта и условий выращивания растений.

Ботаник Алексей Коваленко не советует вообще рассматривать луковицы тюльпанов, стебли и листья как продукт.

Также тюльпаны могут быть вредны для кожи. У цветоводов, которые длительное время работают с тюльпанами может развиваться заболевание, которое называют "тюльпановые пальцы". Это контактный дерматит из-за раздражения кожи токсичными соединениями.

Напомним, в 2024 году ученые заявили, что могут вырастить розы без шипов.