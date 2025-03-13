TikTok можна буде користуватися тільки до 22-00: кого стосуються нові правила соцмережі

Для користувачів віком до 16 років запроваджують щоденний ліміт екранного часу, а у пізні години закликатимуть їх відкласти телефон.

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TikTok запроваджує нові функції, щоб батьки могли більше контролювати активність підлітків у соцмережі й задля покращення їхнього режиму. Про це повідомили у компанії.

Перша зміна стосується розширення функцій Family Pairing — батьківського контролю у TikTok. Тепер батьки зможуть керувати тим, скільки часу й коли саме їхні діти проводять у соцмережі.

За допомогою нової функції Time Away батьки зможуть вирішувати, коли підліткам потрібно зробити паузу від телефону. Зокрема, це може буде сімейний час, години навчання у школі або вихідні.

Дорослі зможуть встановити повторюваний графік, який найкраще відповідатиме особливостям їхньої сім’ї. Якщо плани змінюються і підлітку потрібен додатковий час у мережі, рішення буде за батьками.

Ще одне оновлення Family Pairing — оновлення, яке дозволить стежити за підписками й підписниками підлітків. Окрім того, вони зможуть бачити, які акаунти були заблоковані.

Ілюстрація, як виглядає новий функціонал для батьків у TikTok Фото: TikTok

У TikTok запевнили, що чують прохання батьків знати більше про контент, який дивляться їхні батьки. Найближчими місяцями на платформі буде реалізований новий функціонал для цього: якщо підліток повідомлятиме про контент, який може суперечити правилам, він зможе одночасно попереджати про це дорослих. Така можливість буде доступна, навіть якщо сім’я не використовує Family Pairing.

Загалом для користувачів батьківського контролю додали понад 15 функцій, зокрема:

Батьки зможуть повторно вмикати стрічку, присвячену науці, технологіям, інженерії й математиці, навіть якщо підліток її вимкнув. Така стрічка доступна вже у понад 100 країнах і щотижня нею користуються мільйони неповнолітніх користувачів. Дорослі зможуть встановлювати щоденні обмеження часу використання екрана, наприклад 30 хвилин у будні й 45 хвилин у вихідні. Коли ліміт буде досягнутий, TikTok можна буде використовувати, лише отримавши унікальний пароль від батьків. Якщо ліміт не встановлений, для усіх підлітків за замовчуванням він становитиме 60 хвилин на день. Якщо підліток захоче зробити свій профіль публічним, його за умовчуванням повертатимуть до приватних налаштувань.

Друга зміна не має назви, але покликана заохотити молодь відкладати телефон у нічні години. Для підлітків віком до 16 років після 22:00 стрічка "Для вас" буде перериватись новою функцією згортання.

"На момент запуску це повноекранний режим із заспокійливою музикою, який допоможе підліткам розслабитися та пам’ятати про час", — пояснили у TikTok.

Ілюстрація, як виглядає попередження з закликом відпочити Фото: TikTok

Попередження можна буде згорнути, продовживши перегляд контенту. Однак невдовзі після першого нагадування застосунок показуватиме друге, яке буде вже важче закрити. Окрім того, як і раніше, підліток вночі не приходять сповіщення з соцмережі, і змінити це не можна.

Зазначається, що в країнах, де функціонал вже пілотно працює, переважна кількість підлітків обирає залишити нагадування про нічний відпочинок. Найближчими тижнями компанія також хоче додати вправи з медитації, адже дослідження показують, що це може покращити якість сну.

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