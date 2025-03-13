История любви на века: мужчина документировал каждое свидание с женой в течение 60 лет

Внучка опубликовала тщательно составленный список своего дедушки Джима, который в течение шестидесяти лет записывал каждое свидание и важные моменты, проведенные вместе с любимой женой Кей.

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Трогательная история любви пары из США завоевала сердца пользователей TikTok. Видео, опубликованное внучкой, стало настоящей сенсацией, собрав более пяти миллионов просмотров и миллион "лайков".

В ролике девушка поделилась тщательно составленным списком ее дедушки Джима, который на протяжении шестидесяти лет записывал каждое свидание и совместные моменты с любимой женой Кей.

"Когда девушки едва могут получить сообщение с добрым утром, мой дедушка документировал каждое воспоминание и свидание с моей бабушкой на протяжении 60 лет", — подписала она видео, добавив, что ее бабушке невероятно повезло.

Этот список, аккуратно напечатанный, содержит лаконичные записи, наполненные теплом и любовью: "Кей зашла к Джиму, прежде чем отправиться на работу", "Поужинали вместе, потом постирали". Даже дни, когда пара не встречалась, были отмечены строчкой "Не виделись".

История любви Джима и Кей вызвала восхищение у пользователей TikTok. Ролик стал вирусным, набрав боле 8,7 млн просмотров. Один из комментаторов отметил, что все эти записи, скорее всего, изначально были сделаны вручную, а позже дедушка нашел время их напечатать. Другие сравнивали этот список с хроникой целой жизни, отраженной в кратких заметках.

Внучка рассказала, что Джим был программистом в Boeing и не ожидала, что ее видео наберет такую популярность. Вдохновившись откликами, она записала продолжение, поделившись архивными фотографиями своих бабушки и дедушки — от свадебных снимков до уютных семейных праздников.

Пользователи TikTok продолжают требовать больше подробностей о трогательной истории любви, а некоторые даже просят опубликовать весь список в открытом доступе.

"Таких мужчин и такой любви больше не существует", "Я бы с удовольствием прочитал это как книгу", — писали они.

История Джима и Кей стала настоящим символом вечной любви, напомнив многим о важности простых, но значимых моментов в отношениях.

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