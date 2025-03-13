Історія кохання на століття: чоловік документував кожне побачення з дружиною протягом 60 років

Онука опублікувала ретельно складений список свого дідуся Джима, який упродовж шістдесяти років записував кожне побачення і важливі моменти, проведені разом із коханою дружиною Кей.

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Зворушлива історія кохання пари зі США завоювала серця користувачів TikTok. Відео, опубліковане онукою, стало справжньою сенсацією, зібравши понад п'ять мільйонів переглядів і мільйон "лайків".

У ролику дівчина поділилася ретельно складеним списком її дідуся Джима, який протягом шістдесяти років записував кожне побачення і спільні моменти з коханою дружиною Кей.

"Коли дівчата ледве можуть отримати повідомлення з добрим ранком, мій дідусь документував кожен спогад і побачення з моєю бабусею протягом 60 років", — підписала вона відео, додавши, що її бабусі неймовірно пощастило.

Цей список, акуратно надрукований, містить лаконічні записи, наповнені теплом і любов'ю: "Кей зайшла до Джима, перш ніж вирушити на роботу", "Повечеряли разом, потім випрали". Навіть дні, коли пара не зустрічалася, були позначені рядком "Не бачилися".

Історія кохання Джима і Кей викликала захоплення у користувачів TikTok. Ролик став вірусним, набравши понад 8,7 млн переглядів. Один із коментаторів зазначив, що всі ці записи, найімовірніше, спочатку були зроблені вручну, а пізніше дідусь знайшов час їх надрукувати. Інші порівнювали цей список із хронікою цілого життя, відображеного в коротких нотатках.

Онука розповіла, що Джим був програмістом у Boeing і не очікувала, що її відео набере такої популярності. Надихнувшись відгуками, вона записала продовження, поділившись архівними фотографіями своїх бабусі та дідуся — від весільних знімків до затишних сімейних свят.

Користувачі TikTok продовжують вимагати більше подробиць про зворушливу історію кохання, а деякі навіть просять опублікувати весь список у відкритому доступі.

"Таких чоловіків і такого кохання більше не існує", "Я б із задоволенням прочитав це як книжку", — писали вони.

Історія Джима і Кей стала справжнім символом вічного кохання, нагадавши багатьом про важливість простих, але значущих моментів у стосунках.

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