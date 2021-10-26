Facebook Papers: у мережі з'явилися документи про внутрішнє життя соцмережі

Журналісти систематизували дані, що з'явилися напередодні в мережі через витік. Зокрема — про "ринок рабів", антивакцинальні настрої й агресивну модерацію.

Журналісти видання The Verge частково опублікували матеріали з документів, які викривають таємниці закулісної діяльності Facebook. Ґрунтуючись на даних видання The Wall Street Journal, було сформовано масив документів, які говорять про хаос і плутанину всередині найпотужнішої соціальної мережі у світі.

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У публікації йдеться, що після того, як зусиллями Френсіс Хауген, яка працювала у Facebook на посаді провідного менеджера з боротьби з дезінформацією громадян, стався витік, ці документи стають надбанням громадськості.

Ідеться про деякі категорії інформації, що розкриває внутрішню діяльність компанії.

Facebook був не готовий до дезінформації про вакцини в коментарях.

Facebook зазнав великої критики за свою роботу з дезінформацією про COVID-19, у тому числі з боку президента Байдена, який звинуватив платформу у "вбивстві людей", дозволивши антивакцинальним настроям "розгулятися". Проте зусилля компанії щодо виправлення ситуації були недостатніми. Один із документів, датований березнем 2021 року, показує, як один зі співробітників б'є на сполох із приводу того, наскільки непідготовленою була до цього компанія.

"Коливання в коментарях із приводу вакцини мають масовий характер. Наша здатність виявляти коментарі, що містять сумніви щодо вакцин, абсолютно недостатня. Нам потрібне керівництво з політики, спеціально спрямоване на виявлення нерішучості щодо вакцин у коментарях", — йдеться в службовій записці.

Із документа ясно, що Facebook уже мав проект "захист від блокування COVID-19", який мав займатися відстеженням сумнівних коментарів. Однак, цей механізм, призначений для зниження рейтингу коментарів проти вакцин, просто не використовувався.

Apple пригрозила видалити Facebook через "ринок рабів"

Після того, як Apple попередили в репортажі BBC News, в якому йшлося про "продаж домашніх працівників" (шляхом, наприклад, відбирання у них паспортів) через Instagram, компанія пригрозила видалити його з магазину додатків iOS.

Співробітники Facebook знали про цю проблему, але не вважали за потрібне її виправляти.

"Видалення наших додатків із платформ Apple мало б потенційно серйозні наслідки для бізнесу", — йдеться у звіті Facebook.

У результаті Facebook відключив 1021 обліковий запис і видалив 129 121 одиницю контенту, прибравши при цьому можливість агентствам із працевлаштування розміщувати оголошення про домашніх працівників. У компанії вирішили, що така політика "з високою ймовірністю призведе до експлуатації домашніх слуг".

Facebook використовував німецький рух антивакцинаторів як тест для агресивнішої модерації

В одному з документів докладно описується так званий "експеримент Querdenken", під час якого співробітники компанії випробували агресивніший підхід до модерування на німецькому конспірологічному русі. Команда Facebook з роботи з небезпечним контентом уже розробляла нову класифікацію — "спільнота зі шкідливою тематикою" — і рух "Querdenken", що росте, був обраний як експеримент із перевірки того, як ця класифікація працюватиме на практиці.

На відміну від багатьох інших документів, експеримент Querdenken показує, що система модерації Facebook є відносно ефективною — компанія виявила групу до того, як вона завдала значної шкоди.

Раніше повідомлялося, що засновник Facebook Марк Цукерберг назвав журналістські розслідування спробою "подати спотворену картину" про діяльність його компанії. Він вважає ці розслідування нічим іншим, як цілеспрямованими спробами представити його компанію в невигідному світлі за рахунок "вибіркового використання витоку документів".

Instagram стурбований втратою частини користувачів-підлітків через нещодавнє розслідування The Wall Street Journal про руйнівний уплив соцмережі Instagram на психіку підлітків. Компанія продовжить робити ставку на дітей, незважаючи на критику того, що програма провокує депресію та психічні розлади в підлітків.