На Цукерберга подали до суду за домагання колишні ЛГБТ-співробітники

Повідомляється про домагання, дискримінації та складні умови роботи. Коли потрібно було підготувати будинок до приїзду Цукерберга, співробітникам будинку доводилося працювати по 17 годин на день.

Минулого місяця до Верховного суду Сан-Франциско надійшли позовні заяви від двох колишніх працівників будинку Марка Цукерберга та його дружини Прісцилли Чан. Про це повідомляє NBC.

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У позовній заяві зазначається, що пов'язані із сім'єю Цукерберга корпоративні організації відповідають за сексуальні домагання та дискримінацію з боку співробітників.

Обидва позивачі як відповідачів називають Чан і Цукерберга. На додачу до звинувачень в образах, повідомляється, що цим людям не платили зарплату в повному обсязі.

У судових документах один із позивачів описаний як темношкіра жінка Міа Кінг, яка представляє ЛГБТ-спільноту. Вона працювала помічницею з питань безпеки у компанії Limitless Specialty Services LLC. Ця компанія надає охоронні послуги сім'ї Цукерберг. Справжнє ім'я іншого позивача не називається, до нього звертаються як до Джона Доу. Він відкритий гей, який працював менеджером із дому сім'ї Цукерберга з 2017 по 2019 роки.

У своїй заяві на 29 сторінках Кінг розповіла, що неодноразово чула на свою адресу зневажливі звернення, зокрема "ghetto" (зневажливе звернення, що має на увазі нестачу манер або етикету, часто стосовно афроамериканців) та інші лайливі слова, зокрема, з відсилками до її грудей.

За словами Кінга, коли вона поскаржилася на робочому місці, колега сказала їй, що "тут усім керують чоловіки". Також стверджується, що колишню співробітницю змушували працювати понаднормово, а позаурочні години не оплачувалися відповідно.

На 35 сторінках заяви Джона Доу стверджується, що доводилося працювати понад 40 годин на тиждень та понад 8 годин на день, за що йому "так і не виплатили компенсацію". Іноді доводилося працювати і по 17 години на день, "коли потрібно було підготувати будинок до приїзду Цукерберга". Ця людина говорить про те, що в нього епілепсія і що умови праці погіршили загальний стан, до того ж, він наражався на небезпеку на робочому місці, оскільки доводилося підніматися сходами і носити важкі предмети. Ще він згадує про образи із сексуальним підтекстом, на свою адресу йому доводилося чути антигейські ремарки.

Згідно із заявою адвоката Коліна Маллена, його клієнти збираються розповісти про все це та шукають справедливості у суді.

Бен ЛаБолт, представник Цукерберга і Чан в електронному листі повідомив, що "внутрішнє розслідування, які проводилися протягом кількох тижнів", показали, що "всі звинувачення є безпідставними", тому що "сімейний офіс розглядає скарги про неналежну поведінку співробітників з усією серйозністю і негайно проводить розгляд із таких питань".

Повідомляється, що компанія Facebook не причетна до цього судового розгляду.

Раніше Фокус повідомляв, що Цукерберг назвав журналістське розслідування "Досьє Facebook" спробою виставити роботу його компанії у фальшивому світлі. На своє виправдання засновник соцмережі говорить про те, що укладачам медійної політики компанії доводиться постійно знаходити баланс між, наприклад, свободою слова та зменшенням кількості небажаних публікацій.