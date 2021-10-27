На Цукерберга подали в суд за домогательства бывшие ЛГБТ-сотрудники

Сообщается о домогательствах, дискриминации и сложных условиях работы. Когда нужно было подготовить дом к приезду Цукербергов, сотрудникам дома приходилось работать по 17 часов в день.

В прошлом месяце в Верховный суд Сан-Франциско поступили исковые заявления от двух бывших работников дома Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Об этом сообщает NBC.

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В исковом заявлении отмечается, что связанные с семьей Цукерберга корпоративные организации несут ответственность за сексуальные домогательства и дискриминацию со стороны сотрудников.

Оба истца в качестве ответчиков называют Чан и Цукерберга. В довесок к обвинениям в оскорблениях, сообщается, что этим людям не платили зарплату в полном объеме.

В судебных документах один из истцов описан как темнокожая женщина Миа Кинг, представляющая ЛГБТ сообщество. Она работала помощником по вопросам безопасности в компании Limitless Specialty Services LLC. Эта компания предоставляет охранные услуги семье Цукерберга. Настоящее имя другого истца не называется, к нему обращаются как к Джону Доу. Он открытый гей, работавший менеджером по дому семьи Цукерберга с 2017 по 2019 гг.

В своем заявлении на 29 страницах Кинг рассказала, что неоднократно слышала в свой адрес уничижительные обращения, в т.ч. "ghetto" (уничижительное обращение, подразумевающее недостаток манер или этикета, часто по отношению к афроамериканцам) и прочие бранные слова, в частности, с отсылкой к ее груди.

По словам Кинг, когда она пожаловалась на рабочем месте, коллега сказала ей, что "здесь всем руководят мужчины". Также утверждается, что бывшую сотрудницу заставляли работать сверхурочно, а перерааботки не оплачивались соответствующим образом.

На 35 страницах заявления Джона Доу утверждается, что приходилось работать свыше 40 часов в неделю и более 8 часов в день, за что ему "так и не выплатили компенсацию". Иногда приходилось работать и по 17 часов в день, "когда нужно было подготовить дом к приезду Цукербергов". Этот человек говорит о том, что у него эпилепсия и что условия труда ухудшили общее состояние, к тому же, он подвергался опасности на рабочем месте, т.к. приходилось взбираться по лестницам и носить тяжелые предметы. Еще он упоминает об оскорблениях с сексуальным подтекстом, в свой адрес ему приходилось слышать антигейские ремарки.

Согласно заявлению адвоката Колина Маллена, его клиенты собираются рассказать обо всем этом и ищут справедливости в суде.

Бен ЛаБолт, представитель Цукерберга и Чан в электронном письме сообщил, что "внутреннее расследование, которые проводились в течение нескольких недель", показали, что "все обвинения беспочвенны", потому что "семейный офис рассматривает жалобы о ненадлежащем поведении сотрудников со всей серьезностью и незамедлительно проводит разбирательства по таким вопросам".

Сообщается, что компания Facebook не имеет отношения к этому судебному разбирательству.

Ранее Фокус сообщал, что Цукерберг назвал журналистское расследование "Досье Facebook" попыткой выставить работу его компании в ложном свете. В свое оправдание основатель соцсети говорит о том, что составителям медийной политики компании приходится постоянно находить баланс между, например, свободой слова и уменьшением количества нежелательных публикаций.