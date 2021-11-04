Microsoft презентував свій метавсесвіт Mesh: що про нього відомо (відео)

Компанія заявила, що її власний метавсесвіт буде доступний будь-якій людині та через будь-який пристрій уже у 2022 році.

Лише через кілька днів після того, як Facebook змінила свою назву на Meta, софтверний гігант Microsoft представив своє бачення метавсесвіту на конференції Ignite, повідомляє interestingengineering.com.

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Із чого складається метавсесвіт Microsoft

Слово "метасвіт", придумане письменником Нілом Стівенсоном і вперше надруковане в його книзі "Лавина", першою взяло на озброєння та почало активно використовувати ексFacebook, а нині — Meta. Крім планів найму більшої кількості співробітників для розробок у сфері VR, компанія провела ребрендинг, щоб продемонструвати свою головну бізнесмету. І нині Meta під керівництвом Цукерберга робить ставку на гарнітури власного виробництва Oculus, які мають пов'язати людей із новим віртуальним світом. Але інші компанії також не відстають від трендів. Нещодавно Microsoft заявила, що її власний метавсесвіт буде доступний будь-кому охочому у 2022 році, при цьому спеціальний гаджет користувачам не знадобиться.

[ + – ] Аватари з метавсесвіту Microsoft Фото: Microsoft

Активний перехід Microsoft у віртуальний простір почався минулого року, коли багато користувачів потребували онлайн-інструментів для спілкування через пандемію та карантин. Тоді компанія представила "Режим разом" (Together Mode) у своєму програмному забезпеченні для організацій Teams. Завдяки режиму люди потрапляли у віртуальне середовище та могли там взаємодіяти майже так само, як у реальному житті. Ще одним кроком уперед стане "Сітка" (Mesh) — інструмент, який дозволяє людям із різних куточків світу спілкуватися та взаємодіяти, використовуючи голограми.

"Якщо це все звучить для вас як наукова фантастика, Microsoft показала, що вона створила такий віртуальний простір для консалтингової компанії Accenture ще до пандемії, і компанія змогла використати його для прийому на роботу нових співробітників, проведення їхнього початкового навчання та навіть для впровадження їхніх проектів повністю всередині VR-простору", — пише видання.

Коли буде запущено метавсесвіт Mesh

Mesh, запуск якого очікується в першій половині 2022 року, спочатку представлятиме стандартний віртуальний простір для зустрічей або проведення масових заходів, але в майбутньому окремі люди та компанії зможуть створювати свої власні простори за допомогою інструментів, які для них розробить Microsoft.

Ще одна функція, яку компанія-розробник планує впровадити, — це тривимірний аватар, що дозволяє людям бути присутнім на зустрічі, на заході фактично не включаючи камеру. Microsoft планує використовувати штучний інтелект, який може імітувати міміку та жести й перекладати мову людини іншою мовою в режимі реального часу, щоб допомогти людям із різних країн краще розуміти одне одного.

Хоча враження від зустрічі у всесвіті віртуальної реальності можна покращити за допомогою VR-гарнітури, користувачам Mesh купувати такі пристрої не обов'язково. За задумом розробників, користувачі зможуть використовувати свої ноутбуки, планшети, ПК, смартфони — кому що подобається.

"Додатковою перевагою бачення метавсесвіту Microsoft є доступність набору інструментів підвищення продуктивності, таких як Office 365 або хмарні сервіси Microsoft Azure, — пише ЗМІ. — Microsoft, можливо, програла у створенні платформи для соціальних мереж, але вона готова конкурувати у сфері створення метавсесвіту".

Раніше ми повідомляли про те, що низка компаній розробляє всесвіт віртуальної реальності. Наприклад, Sandbox нещодавно отримала значне фінансування свого VR-проекту.